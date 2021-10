Raffaella Fico scopre che il suo fidanzato Piero ha continuato a sentire la sua ex durante l’inizio della loro relazione: la reazione della concorrente in diretta

Raffaella Fico è una delle concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa, ha rivelato di aver cominciato una relazione un mese prima di entrare nel programma con un certo Piero. Alfonso Signorini ha deciso subito di fare le sue indagini e quello che ha scoperto ha lasciato tutti con l’amaro in bocca: questa sera ha deciso di chiamare Raffaella in una stanza per rivelarle che una ex fidanzata del suo attuale fidanzato, ha rilasciato un’intervista che avrebbe potuto cambiare tutto.

Raffaella Fico è stata tradita? La scoperta al “GF Vip”

Questa ex fidanzata di Piero, ha raccontato al settimanale Chi di Signorini, che lui ha continuato a cercarla per tutta l’estate. Che le aveva detto di volerla sposare e di voler avere dei figli con lei. Raffaella però non è stata colta impreparata da queste rivelazioni: ha raccontato che Piero le ha detto tutto, che si era aggrappato a questa persona di cui in realtà non era davvero innamorato, o almeno non più. Successivamente, Raffaella ha avuto modo di incontrare Piero in giardino: i due si sono rivisti dopo un mese di lontananza ed è stato un momento molto dolce e romantico. Hanno poi raccontato di essere legati da un episodio davvero spiacevole: lui quest’estate stava per morire annegato dopo un giro in barca e lei gli ha salvato la vita.

Signorini ha stuzzicato Piero chiedendogli se sposerebbe Raffaella, e se lui in un primo momento ha lasciato intendere di non voler dare spettacolo, successivamente ha deciso di aggiungere delle dolcissime parole: “Chi non sposerebbe una donna così?”.