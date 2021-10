Roberta Di Padua e la FOTO in lingerie. Curve strepitose a prova d’infarto, unica

Roberta di Padua si lascia immortalare in lingerie. La foto, già divenuta virale, non è per deboli di cuore

I telespettatori di “Uomini e Donne” avvertono la mancanza di Roberta Di Padua, la meravigliosa dama di Cassino che quest’anno non siede nel parterre femminile. Le ipotesi sul suo addio al programma sono molteplici: secondo la maggior parte dei fan, la Di Padua è stata allontanata dalla redazione per via dei precedenti con Riccardo Guarnieri, l’uomo con cui Roberta aveva scelto di intraprendere una relazione.

Era stato proprio quest’ultimo, durante la passata edizione, a confessare di essersi accordato con la dama per rimanere più a lungo nel programma. L’assenza della Di Padua a “Uomini e Donne”, tuttavia, viene compensata dagli scatti bollenti che l’ex dama continua a postare. Avete visto la clamorosa foto in lingerie?

Roberta Di Padua e la FOTO in lingerie. Curve strepitose a prova d’infarto – FOTO

Nonostante la dama non sia più presente all’interno dello studio di “Uomini e Donne“, i followers non smettono di seguirla sui social e di controllare le sue pubblicazioni. La bellissima Roberta Di Padua, d’altra parte, ha decisamente lasciato il segno all’interno del programma. Con il suo carattere tenace e la sua fisicità esplosiva, l’ex dama ha fatto perdere la testa a molti uomini. Mesi fa, la 39enne di Cassino abbandonava lo studio in coppia con Riccardo Guarnieri, ma le cose tra loro non andarono affatto come sperato.

I due si lasciarono nel giro di poche settimane, non mancando di accusarsi reciprocamente e con toni pungenti. Ad oggi, Roberta sembra aver ritrovato la serenità, e si divide tra il lavoro e i sensazionali shooting realizzati nelle pose più bollenti. A colpire i fan è stata soprattutto l’ultima foto che la Di Padua ha postato tramite le stories. L’ex dama indossa una lingerie bianca da far perdere letteralmente la testa, che valorizza il suo décolleté prosperoso e le gambe di marmo.

View this post on Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

Esplosiva e sicura di sé, Roberta fissa fuori dalla finestra mentre i raggi del sole illuminano il suo corpo da sogno. Una bellezza disarmante e a prova di likes.