“La più bella tra gli esseri umani”, Shaila Gatta fisico scolpito sembra di marmo: semplicemente divina – FOTO

Shaila Gatta illumina la giornata dei followers con uno scatto ravvicinato da far venire la pelle d’oca: corporatura da arresto cardiaco.

L’ex velina e ballerina di Striscia La Notizia, Shaila Gatta si è resa protagonista di uno scatto sublime sui social network. La sua avvenenza è in netto miglioramento, nonostante la dipartita dagli studi di Canale 5.

Per ben quattro anni è stata il personaggio di cartello che tutti i fan e telespettatori ammiravano con stima. Gli attestati di elogio però non si sono fermati neppure dopo il recente congedo che ha gettato nello sconforto più totale tutti gli appassionati della Mediaset e non solo.

In molti le hanno augurato una carriera futura, ricca di successi. Chi invece credeva che il suo personaggio non fosse tornato alla ribalta a stretto giro si sbagliava di grosso.

La ballerina infatti ha appena rotto gli indugi sul proprio profilo Instagram, su cui vanta la bellezza di 807 mila followers al seguito

L’ex velina di Striscia immortala il momento dell’anno: favolosa

