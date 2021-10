Sharon Stone sublime sul letto in lingerie: seno (s)coperto con un gioco di trasparenze ipnotiche – FOTO

L’attrice ha rispolverato uno scatto di tre anni fa che la ritrae seducente come non mai seduta a letto vestita solo con lingerie provocante (e pochi lembi di pelle coperta).

Sembra che l’attrice americana ami sempre di più il continente europeo di quello americano viste le sue recenti incursioni a grandi eventi mondani che l’hanno coinvolta.

La 63enne Sharon Stone si trova infatti dal 29 settembre a Monaco giunta per assistere all’anteprima mondiale di “No Time To Die”, l’ultimo film di James Bond, vestita con un abito argento di strass firmato Dolce & Gabbana.

Qualche giorno prima, invece, era accanto alla principessa Carolina a un altro evento, il “Planetary Health Gala”, ovvero il gala annuale di raccolta fondi per le associazioni dedite alla tutela dell’ambiente e le sue specie.

Sharon Stone non ne può fare a meno, lato A come nessuno mai

View this post on Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)

I più maliziosi vogliono che ci sia un avvicinamento tra la Stone e il principe di Monaco vista l’assenza prolungata della moglie Charlène, bloccata in Sudafrica ormai da diversi mesi a causa di un problema all’orecchio.

Pare che l’attrice non voglia rivelare nulla della sua vita privata, è invece intenzionata a raccontare le sue uscite mondane e condividere sui social scatto osé del suo passato, come l’ultimo pubblicato poche ore fa.

Correva l’anno 2018 e lo scatto arriva dalla macchina fotografica di Harry Eelman che l’ha fermata con un’istantanea davvero “Sublime”, “Senza tempo” “Magnifica”, “Visione perfetta” (come l’hanno definita alcuni dei suoi 2,8 milioni di follower su Instagram. Neanche a dirlo la foto ha raggiunto quasi i 100mila like in poche ore.

Sharon Stone siede su di un letto bianco con indosso leggings attillati neri che scoprono la caviglia coperta da stivaletti a punta di tessuto borchiato color canna di fucile.

Lei sorride maliziosa guardando la finestra alla sua destra ma l’osservatore non può fare a meno di non osservarne le forme sinuose delle spalle e del décolleté magistralmente racchiuso in un reggiseno con lacci di similpelle che nascondono e scoprono l’oggetto del desiderio con fare mistico e spumeggiante.