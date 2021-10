Silvia Toffanin, la vita cambiata all’improvviso: come sarebbe potuta andare

Nessuno se lo ricorda, ma nel 2007 Silvia Toffanin ha dovuto prendere una decisione che le ha cambiato la vita: ecco cosa sarebbe potuto succedere.

Silvia Toffanin è ormai conosciuta in tutta Italia grazie alla sua impeccabile conduzione di Verissimo, uno dei programmi di cronaca più amati dal pubblico. La conduttrice è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma anche così il mondo del gossip tv non le stacca gli occhi di dosso. Più di qualsiasi altra cosa, ad incuriosire il pubblico è il suo fidanzamento con Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi. Ma scopriamo insieme quali sono stati i momenti più importanti nella vita di Silvia! Nel 2007 dovette affrontare una scelta durissima, di cui nessuno si ricorda più.

Silvia Toffanin, la scelta che le ha cambiato la vita

La Toffanin è nata a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979, ma ha trascorso tutta la sua infanzia a Cartigliano, in provincia di Venezia. Poco più che diciottenne ha lasciato casa dei genitori per dedicarsi ad uno stile di vita diverso, partecipando a Miss Italia nel 1997. Silvia non vinse quell’edizione del beauty talent, ma arrivò comunque fino alle selezioni finali. In televisione non arrivò fino al 2000, quando esordì come “letterina” nel programma Passaparola. A Passaparola rimase fino al 2002, dopodiché tentò la carriera da conduttrice nel programma Nonsolomoda, in onda su Canale 5. Il tentativo fu un vero successo, e Silvia restò in carico del programma fino al 2009! Nel frattempo Silvia, nel 2006, approdò anche a Verissimo. Iniziò presentando una rubrica nel 2004, ma nel 2006 il suo talento e la sua simpatia le permisero di “rubare” la conduzione a Paola Perego, aggiudicandosi le redini totali del programma.

Quello che non tutti sanno è che nel 2007 Silvia Toffanin si laureò in Lingue e Lettere Straniere. Poche persone si ricordano di questo importantissimo evento nella vita della conduttrice perché, fortunatamente, la carriera in televisione le andò molto bene fin da subito. Nonostante questo diverse volte Silvia ha raccontato ai suoi followers che se non fosse riuscita a “sfondare” il piccolo schermo le sarebbe piaciuto fare l’hostess di aerei o l’interprete.

Nel 2001 Silvia Toffanin si è fidanzata con Pier Silvio Berlusconi, nipote di Silvio Berlusconi. I due hanno avuto tre bambini: Lorenzo, Mattia e Sofia. Non si sono mai sposati pubblicamente, ma durante gli anni sono nate più volte voci di gossip che raccontavano di un presunto matrimonio segreto, senza telecamere e pettegolezzi.