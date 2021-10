“I Soliti ignoti”, la gaffe di Amadeus è irreparabile, il web si scatena

“I Soliti ignoti” e l’errore di Amadeus e della Rai. Agli utenti dei social non sfugge niente e vengono smascherati

Sono tornati, puntualissimi, come ogni anno, “I Soliti ignoti”. Il game show di Rai 1 che trasforma i concorrenti, per una sera, in dei detective è amatissimo dal pubblico e vede alla guida, ancora una volta, Amadeus.

Come nella passata stagione, anche quest’anno, in studio ci sono dei concorrenti speciali. Personaggi dello spettacolo che giocano per beneficenza. Il ricavato della loro vincita, infatti, va agli enti no profit tra i quali Terres des Hommes come è successo ieri sera, quando in studio c’è stata Paola Ferrari.

La giornalista ha giocato una bellissima partita ma è stato altro che ha catturato gli occhi del pubblico a casa. Amadeus e la Rai hanno commesso una gaffe ed in pochissimo tempo il web si è scatenato

“I Solito ignoti” e l’errore che non si può nascondere

Bellissimo il percorso che ieri sera Paola Ferrari ha fatto a “I Soliti ignoti”. Nella sua indagine la giornalista è stata magistrale. Ha superato ogni aspettativa e ha portato a casa ben 300 mila euro. Una cifra importante che andrà tutta in beneficenza.

Ma non è stato questo quello che ha catturato l’attenzione degli spettatori bensì l’outfit di Amadeus. A loro non è sfuggito il look del presentatore che, nella puntata di ieri sera, indossava qualcosa di molto particolare. Non il suo solito modo di vestire e questo è bastato per scatenare gli utenti ed i loro commenti.

In studio Amadeus si è presentato con una giacca nera con al lato stampate le note musicali e alcune decorazioni. In brevissimo tempo sono partiti i commenti su Twitter. “Per la prima volta ha cambiato outfit” scrive uno, “Incredibile…” risponde un altro.

Ma qual è il motivo di questa “stravaganza”? Anche in questo il web è stato preciso e ha centrato subito l’obiettivo. Amadeus e la Rai hanno commesso un errore magistrale. È proprio un utente a svelare l’arcano: “Amadeus indossa la giacca di Arena Suzuki 60 70 80, la puntata doveva andare in onda sabato”. E poi: “La puntata è andata in onda nel giorno sbagliato..”.

Insomma i tecnici Rai hanno sbagliato nella messa in onda. Ieri sera abbiamo visto, dunque, la puntata che era destinata a sabato. Colpiti e affondati!