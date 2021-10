Conference League. Fuori ora tutte le curiosità, statistiche e probabili formazioni in merito al match di questa sera tra Zorya e A.S. Roma.

30 settembre 2021. A sole poche ore che separano i tifosi dall’assistere alla sfida che vedrà il team ucraino dello Zorya, e quello della A.S. Roma, confrontarsi per la qualificazione in Conference League iniziano a propagarsi in maniera ufficiale le prime statistiche e probabili formazioni indette dai due mister in carica.

Nel frattempo il calcio d’inizio per il continuum del secondo turno alla fase a gironi resta previsto per questa sera, alle 18.45, visibile in diretta sia su Sky Sport Action che su Dazn.

Leggi anche —>>> Sky e Dazn: cambia tutto dal 1 ottobre. La novità tanto attesa dai tifosi

Statistiche, probabili formazioni, curiosità Zorya Roma

Potrebbe interessarti anche —>>> Capienza stadi: “Arriveremo al 100%”. Parla la sottosegretaria allo sport

Il portoghese José Mourinho, forse non troppo atterrito dalla recente sconfitta con i biancocelesti, ma consapevole di voler rimediare al disastroso derby, avrebbe pensato per l’occasione di mantenere in favore dei lupi lo spigoloso ma efficace 4-2-3-1. Mentre a contrastare con molta probabilità tale idea si potrebbe cimentare l’acerbo avversario in Europa, Viktor Skrypnyk, orientandosi di conseguenza ed optando per un sintetico ma massiccio 4-3-3. Nonostante con un cambio dell’ultimo minuto potrebbe però virare sul 4-5-1.

La situazione sembrerebbe abbastanza distesa per il momento, anche le temperature secondo il mister portoghese potrebbero giocare un punto a favore del team giallorosso. Tante le aspettative in campo per quel che riguarda il ritorno di Pellegrini. Perez ed El Shaarawy non saranno da meno. Il passato guarda con attenzione al presente, una situazione di precedente equilibrio fra le due squadre, con parità tra vittorie e sconfitte, che farebbe alzare qualche sopracciglio per mancanza di ulteriori rassicuranti conferme.

Si spera infine in un affondo deciso da parte di Eldor Shomurodov. L’attacco, difatti, vista la scelta intrapresa in queste ore da Mourinho riguardo alla formazione punterebbe tutto sull’intraprendenza del ventiseienne originario dell’Uzbekistan. La punta di alto riferimento per gli ucraini sarà invece quella di Sayyadmanesh.