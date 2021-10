“E’ wooooow senza sosta!”, Tatsiana Paulava guida spericolata: scollatura devastante. Impossibile non zoommare – FOTO

La supermodella russa, Tatsiana Paulava ha fatto il pieno di likes durante un viaggio avventuroso e accattivante da far sognare ad occhi aperti.

La giornata per i followers è iniziata nel segno dei buoni propositi come si può evincere dall’ultimo scatto caricato sul profilo instagram personale dalla supermodella russa, Tatsiana Paulava.

La fashion blogger ha aggiornato il proprio attestato di stima regalando una “perla” di bellezza delle sue.

Una “statua” di fascino devastante, di pura e invitante sensualità è balzata ancora una volta davanti agli occhi di tutti, sbaragliando difatti la concorrenza in un sol colpo.

Con ben 625 mila followers al seguito, Tatsiana guida con fermezza e sarcasmo la classifica delle migliori influencer dell’ultimo periodo.

Gli anni passano ma la passione e il clamore attorno al personaggio social non sono mai abbastanza per gli utenti, pronti a compilare “carte false” pur di spendere anche solo un momento della giornata in dolce compagnia

L’influencer russa avvia i “motori” della sensualità: bellezza irraggiungibile

