Tragedia per Zamparini, ex patron del Palermo: è morto il figlio Armando

È morto Armando Zamparini, il figlio di Maurizio ex proprietario del Palermo aveva solo 23 anni ed è stato trovato senza vita a Londra per cause ancora sconosciute

Armando Zamparini è morto a soli 23 anni a Londra dove stava studiando. Il corpo del giovane è stato rinvenuto senza vita nella sua camera d’albergo.

Da quello che si apprende, sarebbe stato trovato senza vita all’interno di una stanza di un albergo della capitale inglese dove si trovava per motivi di studio. Non sarebbero chiare le cause del decesso del figlio dell’ex patron del Palermo Calcio che porto la squadra palermitana fino in serie A.

I genitori (la madre è Laura Giordani) sono in viaggio per la Gran Bretagna. Armando è l’ultimo nato a casa Zamparini, l’unico figlio del secondo matrimonio. Durante la gestione del Palermo Calcio capitava spesso che il ragazzo si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento.

Sulla morte del giovane, che si era trasferito a Londra dopo aver conseguito la laurea di primo livello, ha aperto le indagini la polizia londinese. Dalle prime informazioni pare che il decesso sia stato causato da un arresto cardiaco.