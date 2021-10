Imprenditore trovato agonizzante in strada e morto in ospedale: indagano i carabinieri

Secondo gli inquirenti, l’imprenditore trovato agonizzante in strada a Treviso mercoledì sera e poi morto in ospedale poco dopo, si sarebbe tolto la vita.

Un uomo di 50 anni è stato trovato agonizzante nella tarda serata di mercoledì a Treviso. A fare la drammatica scoperta due consiglieri comunali e un assessore che mentre passeggiavano hanno notato il corpo vicino il varco Filippin sul ciglio della strada. Chiamati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove poco dopo è deceduto. I carabinieri, che indagano sul caso, ipotizzano che il 50enne possa essersi tolto la vita gettandosi dalle mura cittadine.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Treviso sul caso dell’uomo ritrovato mercoledì 29 settembre in gravi condizioni in varco Filippin e poi deceduto in ospedale.

Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione locale di Treviso Today, l’uomo, un imprenditore di 50 anni originario della provincia di Udine, è stato trovato sul ciglio della strada da un assessore e da due consiglieri che, stavano passeggiando dopo aver preso parte al Consiglio Comunale. I tre, rientrando a casa, hanno notato il corpo del 50enne ed hanno subito chiamato il 118.

Sul posto, in pochi minuti, è arrivata l’ambulanza con a bordo i sanitari del 118 che hanno preso in cura l’uomo e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Ca’Foncello. I medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni sforzo è risultato vano: il 50enne è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio trevigiano.

I carabinieri, intervenuti sul posto e coordinati dalla Procura di Treviso, hanno dato il via alle indagini e alle operazioni per identificare l’uomo. Dai primi riscontri, riporta Treviso Today, gli inquirenti ipotizzano che possa essersi trattato di un gesto volontario: l’imprenditore, che non lavorava da circa un anno per via delle sue condizioni di salute, si sarebbe tolto la vita lanciandosi dalle mura cittadine e piombando sul marciapiede, dove è stato ritrovato agonizzante.

A fare maggiore chiarezza potrebbe essere l’autopsia sulla salma del 50enne che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre nelle prossime ore.