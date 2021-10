“Uomini e Donne”, racconto bollente in studio. Interviene Maria De Filippi

Puntata pesante per Maria De Filippi, l’ultima andata in onda di Uomini e Donne. Ida Platano ha rivelato dei dettagli intimi della sua serata con Marcello

Puntata complicata per Maria De Filippi, che a Uomini e Donne ha dovuto cacciare via un tronista (Joele ha chiesto di nascosto ad una corteggiatrice di sentirsi sui social) e fare da confidente a Ida e Marcello, che oggi in studio sono arrivati con l’umore sotto i piedi dopo settimane di frequentazione dove tutto sembrava proseguire per il meglio. Purtroppo dopo l’ultima serata che hanno vissuto insieme, hanno capito che c’è qualcosa che non va del loro rapporto e ne hanno discusso proprio in studio quando sono stati chiamati al centro.

Uomini e Donne, tra Ida e Marcello è già finita? Il racconto disastroso

“Ieri sera dopo cena siamo stati insieme, ma lui non l’ho sentito coinvolto” ha raccontato Ida, rivelando così di aver vissuto il suo primo momento di intimità con Marcello. Ha continuato dicendo che lui ha avuto una specie di freno per tutta la serata e questo l’ha fatta sentire a disagio. Lui è rimasto piuttosto spiazzato dal racconto della donna, perché non si è riconosciuto nel modo in cui lei lo ha descritto. Ci è rimasto molto male, perché pensava che avessero vissuto una bella serata e che fossero stati bene. Poi voleva aspettare a raccontare di essere stato in intimità per poterle dare tempo e tutelarla. Maria è intervenuta, dicendo che tra di loro è successa una cosa bella e che non dovrebbe viverla in questo modo.

Nonostante questo momento complicato, Ida ha detto di voler continuare ad uscire con lui. Sicuramente avranno modo di parlare e di chiarire questa situazione in privato, ma per il momento Marcello si sente molto deluso.