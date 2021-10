“Più passano gli anni e più diventi bella”, Violante Placido primo piano in auto celestiale e ipnotico – FOTO

L’attrice ieri mattina era presente su Rai 1 per la presentazione della sua nuova fiction, sensuale in auto ha dato il buongiorno in modo sublime.

Ieri sera è andata in scena la seconda puntata di “Fino all’ultimo battito” con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido, una medical drama dal sapore intenso e con retroscena davvero inaspettati e che proprio quest’ultima è stata chiamata a raccontare in un’intervista spassionata su Rai 1.

“Che ci faccio truccata così a quest’ora? Sto andando da @mattinarai1! A tra pochissimo!! Stasera vi aspettiamo per la seconda puntata di Fino all’ultimo battito 💙”, scriveva Violante ieri prestissimo proprio dal posto passeggieri mentre si dirigeva verso gli studi. Vediamo come si è presentata però al pubblico nonostante fosse ancora quasi notte e in molti dormissero.

Violante Placido mostra una tenerezza sublime nello sguardo: che fascino

View this post on Instagram Un post condiviso da Violante Placido (@violante.placido)

Abbassa sul mento la mascherina bianca per non rovinare il trucco perfetto. Labbra color pesca e occhi sui toni dell’argento ma senza eccessi come piace a lei, capelli in ordine e un po’ di fard sulle gote per darle un’aria sbarazzina e fresca nonostante le poche ore di sonno dedicate.

La Placido è una visione per la sua community che anche stavolta l’ha ringraziata con questi meravigliosi commenti: “Buongiorno bellissima 🌹 viso bellissimo con questi due occhi meravigliosi e questo sguardo dolcissimo ❤️”, “Più passano gli anni più diventi bella…meraviglia di donna…❤️”, “Che 💣😉”, “Bellissima fiction😍 complimenti a tutti in particolare te 👏👏”.

Ricordiamo anche che ieri sera l’attrice, assieme ad altri volti dello spettacolo tra cui Nina Zilli, è stata poi invitata a partecipare a San Siro all’interno dell’evento “All4Climate – Italy 2021” incentrato alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Le note di lei sul palco che canta “People have the power” stanno ancora risuonando nell’aria, Violante sempre attenta a queste questione sociali non poteva certo mancare ad un’occasione del genere per dire la sua.