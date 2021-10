Uno sfogo della conduttrice Milly Carlucci riuscirà a fare il punto della situazione sull’atteso appuntamento con lo show di “Ballando Con Le Stelle”.

A meno di due settimane dalla ripartenza dell’amato show di “Ballando Con Le Stelle“, guidato dalla sua storica conduttrice, Milly Carlucci, una rivelazione si farà strada sulla reale struttura economica della trasmissione, quanto sulle veritiere intenzioni dei suoi concorrenti. Nel frattempo un cast d’eccezione al suo interno si appresta in quest’annata a salire sul palcoscenico del programma senza esitazioni.

La trasmissione, con un anticipo rispetto ad altri format andrà in onda in prima serata a partire già dal prossimo 16 ottobre, nel frattempo la conduttrice si esprimerà per chiarirne alcuni punti del suo prossimo giro di valzer.

“Ballando Con Le Stelle”, lo sfogo di Milly Carlucci: ora cambierà tutto

Nonostante il budget inizialmente affidato dalla rete per la totale realizzazione del programma pare sia stato in parte dimezzato nel corso di questi mesi per via di alcune esigenze esterne, la conduttrice vorrà ugualmente spiegare la situazione in una sua recente intervista. La Carlucci spiega come questo gesto non abbia fortunatamente impedito ai suoi telespettatori di mostrarsi in anticipo notevolmente interessati. A confermarlo saranno gli ultimissimi dati di share. Ma soprattutto quest’ultimo accento di Milly sul reale interesse a voler partecipare a questa gara in musica dimostrato dai suoi membri interni.

“Il cast è frutto di una congiunzione astrale fortunata“, ha infatti voluto concludere in maniera speranzosa guardando a questo rinnovato appuntamento con la seconda serata del weekend. Guardando al presente, la conduttrice classe 1954, conferma stavolta la presenza di personalità “stra-famose” e che difficilmente potranno deludere il pubblico da casa.

Un particolare accento su tre dei suoi futuri protagonisti, fra questi Al Bano e Morgan a primeggiare, il primo per un feeling particolare instauratesi per esperienze lavorative pregresse, e il cantautore milanese fondatore dei “Bluevertigo”. Infine si attende con gioia anche la partecipazione dell’attrice veronese Valeria Fabrizi o dell’iconico Federico Fashion Style.