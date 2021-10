Una serata tranquilla si trasforma in molto animata per la conduttrice Barbara D’Urso, così avrà inizio il primo confronto con il suo fidanzato.

Un avvenimento inatteso pare abbia momentaneamente turbato per la prima volta nella sua storia gli equilibri della coppia composta dall’attrice e conduttrice di “Domenica Live”, Barbara D’Urso, e il suo compagno, Francesco Zangrillo. Alcune immagini pubblicate in questi giorni avrebbero perciò illustrato nel dettaglio le dinamiche del confronto di recente avvenuto tra i due.

Crisi passeggera o rottura netta? Di certo la sua conclusione non potrà essere considerata come una storia dal vero e proprio lieto fine, eppure la reazione della conduttrice sarà inequivocabile.

Barbara D’Urso, si accende la prima lite con il suo compagno, i retroscena

Come hanno riportato alcune pagine della rivista settimanale “Oggi” nella sua ultima uscita, descrivendo accuratamente la situazione venutasi a creare tra la conduttrice e il suo fidanzato, la loro prima lite non avrebbe lasciato alcun superstite. La conduttrice, nel corso della serata, si sarebbe trovata visibilmente in disaccordo con Zangrillo. Un’incomprensione tra i due nata forse per un atteggiamento non troppo “cortese” esibito da lui nel corso dell’evento e poi ripreso dalla conduttrice con sguardo attento, e non del tutto sereno.

E’ infatti durante la cena in compagnia di amici, e nella cornice notturna di una bellissima Milano, che Barbara lo ammonirà senza fraintendimenti. A quanto pare i due si sarebbero ravvicinati soltanto poco più tardi, dopo essersi allontanati in un primo momento dal luogo del confronto, e forse con la speranza di proseguire senza alcun rimorso, ognuno per la propria strada. Sebbene stavolta il confronto si concluderà con i suoi protagonisti che saranno sicuri di volersi dividere definitivamente.

C’è adesso chi sostiene che questo litigio sia stato soltanto l’inizio di una futura comprensione, magari più profonda, tra le due personalità. Mentre c’è anche chi preferirà attribuire il tutto ad un’allusione di una terza persona nella situazione. E che dunque questa lite possa essere stata, invece, sin dall’inizio tutta una questione di gelosia.