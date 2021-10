Bianca Guaccero, la gonna è troppo corta: l’apertura di gambe favorisce la splendida visione – FOTO

Bianca Guaccero, tornata su Rai Due con il suo “Detto Fatto”, fa un resoconto della settimana appena conclusa scegliendo una foto che lascia il segno.

Appena ritornata in tv Bianca Guaccero, la splendida attrice e conduttrice infatti ha concluso la prima settimana di “Detto Fatto”. Ritmi intensi, prove e tutto ciò che serve per soddisfare il pubblico che la ama e la segue ormai da diverse edizioni. Anche se spera che il pubblico in studio possa tornare quanto prima.

Periodo anche ricco di soddisfazioni per la bella pugliese; la fiction “Fino all’ultimo battito” che la vede protagonista insieme a Marco Bocci e Violante Placido sta riscuotendo un grande successo, come ringrazia la stessa tra le storie del social.

Bianca Guaccero, la gonna è troppo corta e si vede tutto

Sicuramente un outfit che accende la passione quello proposto da Bianca; il bianco della camicia dal taglio semplice e dal tessuto lucido che la rende perfetta per l’occasione. Abbinata la gonna, un rosa Schiapparelli molto intenso e in linea con la tinta labbra, della stessa tonalità. La gonna inoltre essendo asimmetrica, da un lato è molto corta e l’apertura di gambe consente di vedere cosa ci sta sotto, un interno coscia peccaminoso che non passa inosservato.

Già avevamo visto questa mise sempre tra i suoi ultimi post ma rivederla è sempre un piacere e questo lo pensano bene anche i followers; i commenti sono numerosi e tutti di apprezzamento, merito anche del tenero messaggio che ha lasciato la Guaccero al suo pubblico: “Intanto voi riuscite ugualmente a farci sentire il calore e l’energia di cui si nutrono i nostri pori. Vi voglio bene”. Una splendida dedica che non può passare inosservata.

I fans sono abituati alla dolcezza e all’umiltà dell’attrice, una spontaneità che emerge anche nel programma in onda dal lunedì al venerdì su Rai Due, offrendo un plus. Bianca continua a mostrare la sua bravura, perfetta quando interpreta un copione e bellissima quando è semplicemente sé stessa.