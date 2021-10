Adriana Volpe è incantevole al “Grande fratello vip”, tra i fan c’è chi la preferisce rispetto alla sua collega. Ecco cosa ha indossato nell’ultima puntata

Da concorrente ad opinionista, Adriana Volpe sa bene cosa significa partecipare al reality “Grande fratello vip” ed è per questo che riesce a mantenere una certa linea di giudizio sui partecipanti di quest’anno, senza mai cadere nel ridicolo.

Alfonso Signorini sembra aver fatto la scelta giusta, sia lei che Sonia Bruganelli sono due professioniste e riescono a portare avanti con successo il compito da opinioniste.

Adriana Volpe, l’outfit del venerdì – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Adriana Volpe ha già postato alcune foto dell’ultima puntata del “Grande fratello vip”, in occasione dell’appuntamento di venerdì ha indossato un vestito di tulle rosa lungo dietro e più corto davanti.

Il corpetto è attillato e il décolleté composto da una serie di strass che le fanno da collana, i capelli sono raccolti e il trucco è soave e delicato.

“Abbiamo cominciato con il botto ed è solo l’inizio”. Ha scritto l’opinionista sotto al post. Con la sua partecipazione al reality, la conduttrice ha conquistato quattrocentocinquantamila follower che la supportano e sostengono in ogni occasione.

“Che classe Adri, mamma mia che classe, avanti così”. Qualcuno ha commentato e poi ancora “Sei pazzesca…nessuna è come te! Non ci stancheremo mai di dirlo”.

Like e altri messaggi per l’opinionista che insieme a Sonia Bruganelli costituisce una coppia strepitosa. Anche se tra le due sembra non scorrere buon sangue. Il programma è appena iniziate e tra le due professioniste ci sono ancora tante cose da mettere in chiaro.

Insomma, Alfonso Signorini avrà fatto la scelta giusta nel creare questa insolita coppia? Per il momento ai telespettatori piace, ma saranno i numeri a fare la differenza. Non ci resta che attendere, intanto il reality è iniziato con il botto.