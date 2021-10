Classifica FIMI, la concorrenza si arrende: il brano più amato è il suo

Novità nella classifica FIMI di questa settimana: al primo posto nei brani più venduti un debutto non del tutto inaspettato

Come ogni settimana la classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ci permette di scoprire quali sono stati i brani e gli album più venduti e ascoltati degli ultimi sette giorni. La concorrenza è alle stelle e gli artisti fremono dal desiderio di scoprire come la loro musica è stata accolta, specie nella prima settimana d’uscita. Debuttare in prima posizione non è da tutti e quando accade è sempre una grandissima soddisfazione per l’artista in questione. Questa settimana una persona in particolare festeggia il grande traguardo.

LEGGI ANCHE -> “Tale e Quale Show”, Stefania Orlando è il retroscena inedito: “Quando torno a casa…”

Il brano più venduto è il suo: conquista tutti con “Il meglio del cinema”

View this post on Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

In una Top 10 quasi interamente ancora dominata dal giovanissimo Blanco, il debutto di questa settimana vede una nuova numero uno tra i singoli più ascoltati. A riuscire in quest’impresa uno degli artisti più seguiti e amati della scena musicale.

Si tratta di Fedez che conquista la prima posizione con il nuovo atteso brano “Meglio del cinema“, dedicato alla moglie Chiara Ferragni. Il singolo arriva dopo un’estate eccezionale per lui, che insieme a Orietta Berti e Achille Lauro si è aggiudicato un posto tra i tormentoni della stagione con “Mille“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Maneskin, la FOTO è troppo esplicita: scatta la censura

Accanto a lui sul podio dei singoli più venduti c’è Blanco con “Blu Celeste” e “Mi fai impazzire“, altro grande successo dell’estate realizzato insieme a Sfera Ebbasta. Il giovane artista continua a dominare la classifica FIMI mantenendo la prima posizione tra gli album con il suo disco di debutto “Blu Celeste“.

Per la terza settimana consecutiva rimane in vetta, seguito da Carmen Consoli che entra sul podio in seconda posizione con il nuovo album “Volevo fare la rockstar“. Fisso in terza posizione Rkomi con “Taxi Driver“, anche dopo più di venti settimane dalla sua uscita.

LEGGI ANCHE -> Fedez, dopo il caos la notizia che spiazza il pubblico: “Il grande ritorno”

Sono loro gli artisti più ascoltati della settimana secondo i dati raccolti da FIMI. Ma la concorrenza è spietata e ogni settimana la corsa per ottenere un’ottima posizione in classifica è sempre più dura.