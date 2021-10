Costanza Caracciolo conquista ancora una volta il favore dei social. Per lei solo complimenti: i cuori sono infiniti

Costanza Caracciolo nel mirino del web negli ultimi giorni. L’ex velina e moglie di Bobo Vieri non riesce proprio ad accontentare tutti i suoi follower. Certo non si può piacere a tutti ma negli ultimi giorni alcuni utenti gliele hanno dette di tutti i colori.

Prima il video mentre balla in auto e poi il suo outfit. Coco, come la chiama l’ex calciatore, riceve molte critiche. In macchina è stata attaccata per aver ballato mentre era al volante. Pronta la sua risposta: non era lei a guidare ma il marito, anche se pure Vieri aveva staccato per un attimo le mani dello sterzo.

E poi c’è il suo look, alcuni stivali che l’influencer indossa in uno scatto, proprio non piacciono: “Ma come si fa ad indossare scarpe cosi orrende per una donna??” si chiede uno dei suoi tanti fan.

Costanza Caracciolo, bellezza che illumina: la FOTO

Chissà se oggi ci sarà qualcuno che avrà qualcosa da dire sulla proposta di Costanza Caracciolo su Instagram. Nuovo post per l’ex velina che si gode gli ultimi raggi di sole, prima dell’autunno ufficiale, nella sua Milano, la città dove vive ormai da tempo.

“Godendomi le ultime belle giornate di sole qui a Milano!!🌞🌞🌞🌞” scrive a corredo del suo post che la vede seduta su un divanetto, in giardino, mentre si rilassa al sole. Costanza è così bella che per i suoi fan è lei il sole d’autunno. Nessuno ha nulla da dire, se non cose positive.

Indossa un completo color panna che si intona perfettamente con i suoi colori. Maglia e giacchina lavorata, occhiali da sole scuri con i bordi leopardati, jeans ed un volto sereno e rilassato, senza nemmeno troppo make-up.

Di lei piace tutto, dagli occhiali alla giacca, la Caracciolo fa il pieno di like in pochi minuti. Cuori infiniti sotto il post e così tanti complimenti che è impossibile contarli. Per l’ex velina arriva il riscatto. Per un fan in particolare la moglie di Bobo Vieri è “Spettacolare”.