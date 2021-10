Eleonora Daniele shopping con al sua bimba Carlotta, sono i momenti più belli

La giornalista televisiva Eleonora Daniele è stata avvistata mentre si concedeva un momento di pausa con la sua bambina

Eleonora Daniele è stata avvistata mentre faceva shopping insieme alla sua amata bimba Carlotta, che è cresciuta moltissimo ed è tutta riccia. Nonostante i suoi vari impegni televisivi, la Daniele riesce a trovare qualche momento per stare insieme alla sua piccola che ha poco più di un anno.

Eleonora Daniele mamma tardi ma felice come non mai

La giornalista televisiva Eleonora Daniele ha avuto la sua bambina a 45 anni, un età avanzata indubbiamente ma oggi sono sempre di più le donne che decidono di avere un figlio in tarda età. I motivi sono molti ma forse in cima a tutti è la carriera che per le donne si sa è più difficile raggiungere, pertanto quando ci si riesce si ha la paura di perdere tutto per la gravidanza. E allora molte posticipano. Altre volte invece semplicemente non si trova l’uomo giusto con cui scegliere di mettere al mondo una creatura. Lo scorso maggio la Daniele è diventata mamma e oggi è innamorata follemente della sua piccola bambina.

Qualche mese fa si è anche tenuto il battesimo della piccola Carlotta e la giornalista ha affermato che stringere tra le braccia la sua piccola le dona gioia ed equilibrio. Questa estate ha ricevuto anche una delle gioia più grandi dell’essere mamma, ossia l’essere chiamata e riconosciuta come mamma dalla propria figlia che per la prima volta ha pronunciato la parola Mamma. La giornalista ammette anche che vorrebbe un altro figlio insieme a suo marito Giulio Tassoni, però si deve sbrigare afferma lei perché ormai comincia ad arrivare a un età troppo avanzata. Anche se con le tecnologie di oggi tutto è possibile ma sempre in certi limiti.

Proprio in questi giorni al Grande Fratello Vip si parla spesso della maternità in tarda età, prendendo ad esempio il caso di Carmen Russo che è diventata mamma a 40 anni per la prima volta. E di Manila Nazzaro, attualmente concorrente al GF Vip insieme alla Russo, che vorrebbe avere un altro figlio dal nuovo compagno dopo averne perso uno a novembre. Dunque auguriamo alla bella Eleonora di avere la gioia di un secondo figlio.