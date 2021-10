“Dolce notte”, Elisa Isoardi distesa sul letto, la lingerie bollente non contiene il seno: stratosferica – FOTO

La conduttrice, Elisa Isoardi manda in tilt i followers con una foto “bollente”. Distesa sul letto come mai l’avevate vista finora.

I followers di Elisa Isoardi non potevano chiedere di meglio per l’inizio di questo nuovo e scoppiettante weekend.

La raggiante conduttrice alla ricerca della giusta chiamata per tornare a “comandare” sul piccolo schermo ha regalato un colpo ad effetto sensazionale che fa perdere il fiato all’istante.

E’ accaduto proprio ieri sera, nelle ore più calde della notte, quando tutti iniziavano a prendere sonno. Elisa immortala un’immagine divina di se stessa, da quadro di “Picasso” di olio su tela, certa che il risveglio dei suoi fan fosse stato il migliore mai vissuto finora.

Ne è valsa la pena attendere per tutta la notte prima di scoprire il motivo per cui l’ex di Matteo Salvini non riusciva proprio a prendere sonno. Andiamo a vedere dunque nel dettaglio una delle storie instagram più eccitanti da quando la showgirl popola il web, nelle vesti di influencer

Una conduttrice solo per cuori forti: da arresto cardiocircolatorio

