“Una sirena d’acqua dolce”, Eva il costume leopardato stende i fan: bellezza selvaggia – FOTO

La showgirl e attrice, Eva ha fatto impazzire i followers di Instagram con un primo piano da arresto cardiaco: monumentale.

L’attrice a luci rosse, Eva ha arricchito la sua pagina Instagram con un primo piano bollente dall’elevato contenuto d’Eros.

La figlia di uno dei più celebri direttori di conservatorio della storia ha fatto il pieno di likes in occasione di un momento ad alta temperatura. L’estate non sembra ancora andata via e al passaggio dell’attrice le temperature aumentano inevitabilmente.

Nonostante un periodo tutt’altro che positivo, la madre di Mercedesz ha deciso di accantonare i valori dell’unione della famiglia e ripartire da se stessa. La scomparsa dell’ex marito e la lite furiosa a distanza e senza esclusione di colpi con la piccola influencer hanno segnato la fine di un triste capitolo.

Oggi la showgirl vive un’altra favola d’amore con Massimiliano Caroletti, l’autore dell’ultimo scatto che ha suscitato interesse ed entusiasmo attorno al suo personaggio

NON PERDERTI ANCHE — > “Vorrei essere quella croce”, Monica Bertini la gonna corta sullo sfondo fa impazzire i fan – FOTO

Il capolavoro più gradito da Madre Natura entra in azione: sensualissima

PER VEDERE I DETTAGLI DELLO SCATTO A PELO D’ACQUA DI EVA, VAI SU SUCCESSIVO