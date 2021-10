Federica Masolin non perde occasione di vivere nuove esperienze: lavoro, tempo libero e famiglia. I fan impazziscono per lei

Federica Masolin è una conduttrice e giornalista molto affermata e conosciuta dal pubblico italiano. Ha esordito all’età di venti anni su Sky Sport grazie ad uno stage che le ha permesso di iniziare una carriera brillante.

Classe 1985, ancora oggi lavora per Sky Sport e conduce programmi riguardanti la Formula Uno, Serie A e B, Campionato di pallavolo maschile e femminile.

Federica Masolin, nuova esperienza per la giornalista – FOTO

Seguita da più di cinquecentomila follower, Federica Masolin non perde occasione di condividere con il pubblico alcuni scatti delle sue giornate. Che siano del tempo libero o del lavoro, è sempre pronta a postare foto e video dove si mostra sempre più determinata e intraprendente.

Per tanti resta sempre la più bella, con quello sguardo unico e quel sorriso irresistibile. I fan la adorano e la sostengono e supportano in ogni occasione. Sul suo profilo non manca mai un like o un commento da parte dei follower.

L’ultimo post è un esempio di come la conduttrice si mette sempre alla prova e non smette mai di cercare nuove esperienze da vivere. Qualche giorno fa si è lasciata andare ad un’avventura diversa, così ha scritto: “Are you Ready to Race?! Mattinata super divertente con gli amici di @logitechg e @akinformaticagaming sulla tecnica, dobbiamo lavorarci”.

“Incantato dal tuo profilo” qualcuno commenta sotto al post e poi ancora “E tutto il resto è noia”, qualcun altro aggiunge: “Che spettacolo”.

Federica Masolin è un concentrato di energia e solarità, bellezza e armonia. La classe e l’eleganza non mancano mai con lei che sa come conquistare il pubblico e come farsi amare e ammirare dai follower che la seguono. Ormai Sky non se la lascia più scappare.