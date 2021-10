Federica Nargi ha postato sui social le fotografie che risalgono alla puntata di ‘Tale e quale Show’: la 31enne resta solo in intimo.

“Tale e quale show” è uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani: come suggerisce il titolo, i ‘concorrenti” decidono di imitare le celebrità. Nella serata di ieri, anche Federica Nargi ha preso parte alla trasmissione targata Rai. La 31enne ha imitato Jennifer Lopez: il risultato finale è stato davvero incredibile.

La classe 1990 ha deciso di mostrare il tutto anche ai suoi numerosissimi followers e per tutti coloro che non hanno guardato la televisione. Il post è stratosferico e ha già inanellato 64mila likes. La Nargi resta in intimo: il suo fisico spaziale è così in bella mostra che lascia a bocca aperta ogni singolo seguace.

Federica Nargi, via tutto: resta solo in intimo

Federica Nargi apre tutto e resta solamente in intimo: il suo fisico da urlo fa girare la testa a tutti i suoi followers. Il reggiseno fa una grandissima fatica nel contenere il suo décolleté illegale. Come se non bastasse, il suo addome è completamente scoperto e manda in subbuglio il web.

La Nargi ha deciso di scrivere un messaggio da brividi. “Per me è impossibile raggiungere anche un minimo del talento di questa donna, ma in quei 3 minuti posso dire di aver realizzato un sogno. Il mio IDOLO da sempre e per sempre“, si legge nella didascalia. Il risultato dell’imitazione, va detto, è comunque incredibile. Malgioglio, tuttavia, ha criticato aspramente l’esibizione della 31enne. “Quando canti sotto la doccia chiudi bene la porta”, ha detto.

Ci sono aggiornamenti interessanti per la showgirl e modella anche dal punto di vista sentimentale. Secondo alcune indiscrezioni, dopo dieci anni d’amore la Nargi ed Alessandro Matri sono pronti a sposarsi. La coppia ha avuto anche due splendide bambine: Sofia e Beatrice.