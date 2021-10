Federica Nargi seduce il pubblico di Tale e Quale Show con una sensualissima esibizione di Jennifer Lopez. Lingerie in vista e collant velati: curve da capogiro

Sono trascorsi 9 anni dall’ultimo stacchetto di Federica Nargi eseguito sul palco di “Striscia la Notizia” nei panni di “velina mora”, e finalmente torna a conquistare i telespettatori con i suoi magnetici movimenti. Concorrente dell’undicesima edizione dell’apprezzatissimo programma “Tale e Quale Show“, incanta il pubblico con la sua bellezza ad ogni appuntamento, seppur sollevando qualche critica da parte dei giudici.

Nella puntata andata in onda nella serata di ieri 1 ottobre, la showgirl ha interpretato la regina della musica pop latina Jennifer Lopez, dando vita alla sua esibizione più sexy. Il look indossato dall’ex velina è pura essenza di seduzione, che inebria i fan su Instagram completamente attoniti: strepitosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Salmo, dal grande “Flop” al nuovo tour: l’arte di saper fallire

Federica Nargi interpreta J. Lo: irresistibile sensualità

View this post on Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> “Spettacolare” Costanza Caracciolo, su Instagram è il sole d’autunno: unica – FOTO

Non sono mancate le critiche da parte dei giudici di “Tale e Quale Show” per Federica Nargi, in modo particolare di Cristiano Malgioglio, fan appassionato di Jennifer Lopez, tanto da mostrare nel corso della puntata un tatuaggio dedicato alla cantante.

“Ti posso dare un consiglio? Quando canti sotto la doccia chiudi bene la porta, perchè se ti sentissero i tuoi vicini di casa chiamerebbero i vigili“, questa la frase con la quale ha commentato l’esibizione della showgirl, seppur ammettendone la statuaria e straordinaria bellezza.

La comprensiva ex velina dimostra di conoscere i propri limiti, come comunica attraverso l’ultimo post pubblicato su Instagram, che riporta il suo commento dedicato alla star da lei interpretata: “Per me è impossibile raggiungere anche un minimo del talento di questa donna, ma in quei 3 minuti posso dire di aver realizzato un sogno, il mio IDOLO da sempre e per sempre“.

Dove la vocalità ha fallito nel raggiungere la grandezza del talento J. Lo, ha compensato l’irresistibile sensualità dell’ex velina. Indossando un piccante completo nero, con tanto di collant velati e intrecci seducenti, fa perdere la testa ai fan su Instagram: “Sei più bella tu“, “Spettacolare dall’inizio alla fine“, “Pazzesca“.