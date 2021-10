Federica Pellegrini in gran forma su Instagram: la nuotatrice ha postato una foto che ha emozionato davvero tutti!

Federica Pellegrini ha deciso di dire addio al nuoto: alle Olimpiadi di Tokyo, seppur senza raccogliere medaglie, ha fatto impazzire i suoi tifosi conquistando la quinta finale dei 100 metri stile libero della sua storia olimpica. Nell’ultimo atto della disciplina, la classe 1988 ha lottato ma si è classificata appena settima.

La Pellegrini è amatissima sui social network: ogni giorno delizia gli occhi dei suoi seguaci condividendo immagini da urlo in cui mette in mostra la sua bellezza impressionante e il suo fisico incredibile. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo è fantastico: la 33enne è impegnata in un momento d’amore.

Federica Pellegrini, coccole e tanto amore: meravigliosa sul pavimento

