Grande Fratello Vip, riassunto sesta puntata: sfiorata la rissa in diretta

Grande Fratello Vip, siamo già alla sesta puntata. Le dinamiche sono ufficialmente scoppiate: i concorrenti si sono scontrati duramente tra di loro

Il Grande Fratello Vip questa sera è cominciata con il botto. Alfonso Signorini ha aperto la puntata decidendo subito di affrontare quello che è successo negli ultimi giorni, ovvero le accuse di razzismo che ci sono state nella casa. Aprendo questo argomento, si è scatenata una forte lite in casa tra i concorrenti, e la situazione è sfuggita così tanto di mano che il conduttore ha dovuto chiedere l’intervento degli autori. Successivamente, ha chiamato Raffaella Fico nella mistery room per parlare della sua relazione con Piero. Dopo un veloce fraintendimento, la concorrente ha avuto modo di ricontrare il suo fidanzato.

GF Vip, riassunto della sesta puntata: i concorrenti perdono le staffe in diretta

In seguito, è stato chiesto alle Principesse di andare in un’altra stanza per poter parlare dell’arresto del loro papà. Loro hanno raccontato che già sapevano tutto prima di entrare e che sono vicine a lui anche da lontano. Successivamente, è stato riaperto il capitolo Gianmaria-Soleil: lui in settimana ha avuto dei dubbi sulla sua attuale fidanzata, ma così anche Soleil. Sorpresa anche per Gianmaria: ha ricevuto un video messaggio dalla sua mamma. Dopo Alfonso è tornato a parlare di Manuel e Lulu, questa settimana hanno avuto i loro primi litigi a causa della gelosia di Lulu ma alla fine sono riusciti a chiarire. Poi è arrivato il momento dell’eliminazione: a dover lasciare la casa è stato Andrea Casalino, che è uscito a causa del televoto.

Altro bisticcio tra Adriana e Sonia, le due opinioniste di questa edizione, ma le cose sembrano essere andate decisamente meglio della volta scorsa.