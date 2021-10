Maddalena Corvaglia: i paparazzi non lasciano scampo. Si riaccende il gossip

Maddalena Corvaglia. L’ex velina di “Striscia la Notizia” è stata travolta da un gossip estivo che non accenna a sfiorire, complice lo zampino dei paparazzi. Con chi è stata immortalata

Tornando indietro con la mente, alla fine degli anni ’90, ricordiamo che le veline prescelte del celebre programma di Canale 5 “Striscia la Notizia” furono due ragazze destinate a diventare successivamente prime donne dello spettacolo italiano.

Stiamo parlando della mora Elisabetta Canalis e la bionda Maddalena Corvaglia. Sono ancora oggi tra le più apprezzate vallette del tg satirico ideato da Antonio Ricci e hanno portato avanti la loro carriera in tandem anche per gli anni successivi. Per questo motivo è triste pensare che la loro amicizia si sia arenata per cause mai del tutto chiarite da entrambe le parti. Si vocifera che si tratti di un affare non andato in porto. Maddalena Corvaglia, inoltre, è stata recentemente oggetto dei pettegolezzi sulle pagine di cronaca rosa insieme a un famoso imprenditore.

Maddalena Corvaglia: i nuovi scatti fanno aumentare i sospetti

Risale all’estate scorsa il gossip che avanza l’ipotesi della nascita di una nuova coppia formata da Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, noto imprenditore e fratello dell’ex premier Silvio Berlusconi.

I due personaggi famosi sono stati paparazzati insieme in vacanza, precisamente durante una gita in barca a largo della Costa Smeralda, in Sardegna. Non erano però da soli; ad accompagnarli anche i rispettivi figli: Jamie (figlia della Corvaglia, avuta dall’ex marito e chitarrista statunitense Steve Burns) e Davide Luigi, figlio che Paolo Berlusconi ha avuto da Matilde Bruzzone.

La coppia ha sempre negato che ci sia un coinvolgimento sentimentale, tra di loro ci sarebbe solo un’affettuosa amicizia. Tuttavia, a distanza di pochi mesi, sono emerse novità che fanno riaccendere i sospetti.

I paparazzi della rivista Oggi li hanno beccati nuovamente insieme; si parla visite assidue da parte di lui a casa della Corvaglia e weekend trascorsi in reciproca compagnia. Cosa diranno i diretti interessati?

La Corvaglia si era già espressa in merito con queste parole: “Sono single e con Paolo c’è una lunga amicizia. Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che, quando succederà, sarete i primi con cui lo condividerò”.