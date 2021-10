Marina La Rosa osa, e lo fa spesso. Questa volta ha davvero esagerato, la malizia nel suo ultimo scatto la fa da padrona. E’ meravigliosa.

Ci siamo, forse, abituati ad apprezzare Marina La Rosa sempre così spinta, così esuberante, così vera. Ma in ogni modo continua a stupirci. L’ex gieffina ha un mood tutto suo di affrontare la vita, in tutto quello che fa ci mette un pò di pepe ma anche tanta, tantissima leggerezza.

Negli anni l’abbiamo vista battersi in televisione come opinionista per far valere le sue idee, di recente su Instagram ha affermato ancora di più la sua forte personalità. Sui social è diventata una specie di guru del vivi e lascia vivere. Marina è seguita da milioni di follower, tutti l’apprezzano per il fatto che sia una persona schietta, senza troppi peli sulla lingua e decisamente diretta.

Subito dopo la primissima esperienza televisiva al “Grande Fratello”, in onda su Canale 5, è stata etichettata come gatta morta, per i diversi flirt che hanno colorato il suo cuore ed animato il suo animo.

Nel 2018 è convolata a nozze con il suo attuale marito, in una cerimonia privata a Caserta, i due hanno messo al mondo due figli e conducono una vita decisamente serena.

“Marina, Marina, Marina” ti voglio al più presto sposar

Solo dediche d’amore per la bellissima Marina La Rosa che si lascia andare in barca, con uno scatto in bianco e nero regala emozioni e piacere ai suoi fan. Con un braccio si copre il seno, il viso è coperto dai capelli al vento, il corpo perfetto immortalato in una posa vittoriosa.

Libera come il mare e come la brezza, Marina non lascia scampo alla fantasia, si lascia andare cullata dalle onde del mare e regala un ultimo momento di estate prima di concedersi al freddo dell’autunno.

Il suo fisico perfetto fa sognare milioni di uomini italiani, Marina è un frutto proibito, il desiderio di evasione, la voglia di buono e di novità, la passione che si accende ed il sogno ad occhi aperti. Marina è tante cose, ma è soprattutto speciale.

L’influencer continua a dar spettacolo di se, con malizia, eleganza e sensualità. Si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo con forza e decisione, ha affilato gli artigli ed ha dominato tutti.