Le previsioni del meteo per la giornata odierna di sabato 2 ottobre non fanno sperare nulla di buono. La Penisola vivrà un fine settimana instabile.

L’Italia ancora nella morsa del mal tempo, sarà un weekend brutto quasi in tutte le regioni. Da questa mattina si registrano correnti di bassa pressione che stanno per abbattersi su tutta la Penisola, il mal tempo interesserà soprattutto la Sicilia, alcune zone del Meridione, le Marche, l’Abruzzo, Piemonte e Lombardia.

Nubi sparse ovunque, tempo particolarmente nuvoloso anche al Nord Italia. Da lunedì preparate gli ombrelli, sono previste delle bombe d’acqua un pò ovunque.

Le previsioni meteo in tempo reale

NORD

Al Nord per la giornata odierna sono previste nubi in aumento, sul versante tirrenico saranno a carattere temporalesco. Le temperature sono in calo ed oscilleranno tra i 22 ed i 25 gradi.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro ed in Sardegna la situazione non è molto diversa, anche in questa zona dell’Italia sono previsti annuvolamenti che possono sfociare in temporali. Le temperature oscilleranno tra i 20 ed i 25 gradi.

SUD E SICILIA

Il Sud e la Sicilia dovranno dire addio al sole che fino a giovedì 30 settembre ha regalato giornate davvero piacevoli. Tempo instabile un pò ovunque. Le temperature sono in calo ed oscilleranno tra i 20 ed i 23 gradi.

L’Italia è pronta a vivere la prima perturbazione di ottobre, la giornata di domenica sarà piovosa in tutta la Penisola soprattutto al Norovest e in Liguria. La perturbazione diventerà più insistente nella giornata di lunedì.

Per continuare ad essere aggiornato in tempo reale sulle condizioni meteo continua a seguirci.