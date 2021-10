Da oggi 2 ottobre cambia tutto: Netflix aumenterà il costo degli abbonamenti, anche per gli è già iscritto alla piattaforma di streaming. Due tariffe su tre cambieranno.

Netflix è senza ombra di dubbio la piattaforma di streaming più amata del mondo e dunque anche del nostro Paese, ma ancora una volta si sta preparando ad un grande cambiamento che spiazzerà tutti. E no, non stiamo parlando di una nuova serie tv, ma di qualcosa che riguarda il costo del servizio. Da oggi, 2 ottobre 2021, aumentano i prezzi degli abbonamenti. Già qualche mese fa aveva sottoposto gli iscritti ad un cambiamento del genere, questa volta si tratta di circa cinquanta centesimi in più a testa.

Netflix cambia il prezzo degli abbonamenti: due tariffe su tre cambiano anche per chi è già iscritto

Da oggi 2 ottobre 2021, cambiano i prezzi di due abbonamenti su tre. Stiamo parlando di quello Standard e di quello Premium. Quello dedicato ad una persona sola, invece, resterà invariato, dunque gli iscritti continueranno a pagare 7,99 euro. Quello Standard, che prevede 2 dispositivi in contemporanea e in qualità HD, passerà da 11,99 euro a 12,99. Quello Premium, invece, che da a disposizione 4 dispositivi connessi a 4K, aumenterà da 15,99 a 17,99 euro. Verranno infatti applicati a tutti i nuovi abbonati da oggi, mentre gli abbonati già esistenti inizieranno a ricevere un avviso tramite email dal 9 ottobre, 30 giorni prima dell’aumento effettivo. Netflix scrive in una nota: “La tempistica si baserà sul ciclo di fatturazione del singolo abbonato e verrà implementata nel corso dei prossimi mesi“.

L’azienda afferma di aver aumentato i prezzi per riflettere i miglioramenti che apportano al loro catalogo di film e di show alla qualità del servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore agli abbonati.