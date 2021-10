L’ex senatrice ha pubblicato uno scatto che ha tolto il fiato a tutti gli utenti collegati. Una bellezza senza fine e un fascino strepitoso.

Nunzia De Girolamo accende Instagram con uno scatto sensazionale. La bellissima, ex senatrice, oggi si è ripiegata sulla carriera da conduttrice ottenendo un successo inaspettato.

Infatti, con il suo programma ”Ciao Maschio” in onda in seconda serata nella scorsa stagione televisiva, ha conquistato il pubblico e ha ricevuto importanti riconoscimenti da parte della Rai che non solo l’ha riconfermata ma le ha anche permesso di prolungare il talk show.

Si tratta di un programma in cui, la bella Nunzia ospita ad ogni puntata alcuni personaggi, rigorosamente maschili, del mondo della tv o della politica e li lascia mettersi a nudo davanti le telecamere rivelando alcuni lati della loro personalità fino a quel momento tenuti nascosti.

In questo post la moglie di Francesco Boccia, si mostra in tutta la sua bellezza con un vestito che scopre il suo fisico da urlo.

Nunzia De Girolamo come non l’avete mai vista

Nella didascalia del post scrive: “Basterebbe pensare più al viaggio che alla meta, tutto sarebbe più bello! Viviamo le emozioni del viaggio e non solo la gioia del traguardo.

Buon Sabato amici! Che fate?”.

Gli utenti rimangono senza parole alla vista di questa fotografia, indossa un abito corto blu elettrico di ‘Atelier Emè’ e ringrazia Federico Ferrantini, fotografo professionista che ha catturato la sua bellezza.

Inutile dire che il web si scatena e nel giro di pochi minuti viene tempestata di like e commenti da parte dei suoi numerosissimi followers.

“Veramente bellissima donna”, “Io vorrei viaggiare con te”, “Che classe e che eleganza”, “Ok, sei perfetta”, sono solo alcuni degli apprezzamenti ricevuti dalla bellissima De Girolamo che ha lasciato tutti senza fiato.