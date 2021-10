“Il tempo con te si è fermato”, Ornella Muti rossetto e sguardo fugace: la vera bellezza – FOTO

L’attrice, Ornella Muti lascia tutti i suoi followers a bocca aperta, mettendo in risalto le meraviglie della sua intramontabile bellezza.

Il tempo sembra essersi arrestato tutto ad un tratto per la bellissima e intramontabile, Ornella Muti. L’attrice di film romantici ha fatto venire la pelle d’oca in occasione di uno degli scatti che ritrae il suo eterno fascino, in tutte le sue forme.

Ieri come oggi, la splendida showgirl ha dimostrato a tutti di avere ancora intatti i presupposti per dire la sua, sotto tutti i punti di vista.

Nonostante gli anni passano velocemente lei riesce quasi sempre a mantenere inalterate le caratteristiche che un tempo portarono al successo sul piccolo e grande schermo.

Un successo che successivamente si è tramutato in trofei e attestati di merito eccellenti. Tra questi annoveriamo la celebre “Targa D’Oro al David di Donatello” e due “Grolle D’Oro” come migliore attrice alla carriera

Un’attrice dal fascino “immortale”. La FOTO da 1.795K: fa sempre la differenza

