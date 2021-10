“Perfezione”. Aurora Ramazzotti fa innamorare il web: che schianto FOTO

Aurora Ramazzotti sa come conquistare il mondo del web: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha lasciato tutti senza fiato

Aurora Ramazzotti diventa sempre di più uno dei personaggi più amati del mondo del web. Conosciuta per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha imparato a farsi conoscere per quello che è indipendentemente dal suo rapporto familiare. Certo, è senza ombra di dubbio una ragazza piena di talento proprio come lo sono i suoi genitori. Negli ultimi anni ha cominciato a studiare canto e da un po’ sta anche facendo televisione, dove si è mostrata ogni giorno sempre di più all’altezza del suo lavoro.

Aurora Ramazzotti fa impazzire tutti: ogni giorno che passa è sempre più bella

Aurora è diventata uno degli inviati de Le Iene, poi nell’ultimo anno ha cominciato a realizzare sempre più progetti che erano stati messi in pausa a causa del covid. Sui social invece è ogni giorno sempre più seguita, anche se ultimamente l’algoritmo di Instagram le sta impedendo di arrivare a tutti i suoi followers, problema che lei stessa ci ha tenuto a sottolineare. Ha infatti invitato i suoi fans ad attivare le notifiche dei suoi post per non perdersi quello che pubblica. E vale assolutamente la pena perché le foto che pubblica sono meravigliose: l’ultima, ad esempio, la ritrae con un abito nero che fascia perfettamente le sue forme. Nei commenti i followers sono tutti d’accordo su una cosa: più passano gli anni, più cresce, più Aurora diventa una donna bellissima proprio come lo è la sua mamma.

Nel giro di pochissimi minuti, ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento: ogni complimento è decisamente meritato.