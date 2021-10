“Sei una ragazzina!” Rosita Celentano più radiosa che mai – FOTO

Rosita Celentano, l’ultimo selfie ha fatto molto discutere sul web. E la conduttrice non si è fatta trovare impreparata.

Rosita Celentano è una di quei personaggi che dice sempre ciò che pensa. Il suo profilo Instagram è pertanto un’occasione per conoscerla meglio. Tra aforismi e scatti privati, così come l’esternazione di alcuni suoi pensieri e numerose battaglie a cui prende parte, la Celentano ama uscire fuori dagli schemi e mostrarsi per com’è.

E questo piace ai followers che spesso hanno l’opportunità di interagire con la figlia d’arte in quanto – a differenza di altri colleghi e colleghe (anche meno noti) – ama intervenire e partecipare alle conversazioni sollevate sotto i suoi post e soprattutto quando viene sollecitata. L’ultimo post è una riflessione, ma lei appare in tutto il suo splendore.

Rosita Celentano, il sorriso contagioso ammalia il web

“Io lo sento il trascorrere del tempo e ringrazio con la promessa di fare del mio tempo un percorso di etica e naturalità. ❣️” un post che fa riflettere quello pubblicato da Rosita, qui un frammento, avente come oggetto il tempo che passa e che ci cambia. Non tutti accettano l’evoluzione del proprio aspetto, fisico e mentale.

Un qualcosa che Rosita invece accoglie con favore: “Invecchiare è un lusso! E vedere su di noi i segni del tempo che passa, sono regali del corso naturale delle cose!” . Non tutti sarebbero d’accordo con quanto detto, anzi qualcuno intravede della non coerenza in Rosita affermando come abbia giocato d’astuzia nascondendo le “zampe di gallina” con i capelli. Non tarda ad arrivare la risposta della Celentano che specifica come per lei non sia un’offesa in quanto amante degli animali.

“Tutto vero ciò che dici…ma non mettete una foto con super filtri…” altri la accusano di aver abbondato con i filtri per perfezionare la foto. La maggior parte le fa i complimenti, puntualizzando come per lei sia facile accettare il tempo che passa perché ha dei bei capelli ed un’ottima dentatura, molto curata.