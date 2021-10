Un matrimonio duraturo quello tra il divo statunitense Will Smith e Jade Pinkett, complice la loro relazione aperta e non convenzionale

Il divo statunitense Will Smith, con una carriera alle spalle come rapper, produttore cinematografico e attore, vincitore di ben 2 premi Nobel ha rivelato di formare una coppia non convenzionale con sua moglie, l’attrice Jade Pinkett. Le parole hanno sorpreso il pubblico che non avrebbe mai immaginato che dietro al loro rapporto si nascondesse una dinamica simile.

La coppia hollywoodiana si è sposata nel 1997, dopo 2 anni di fidanzamento. I loro figli sono Jaden, nato nel 1998 e Willow, arrivata nel 2000.

No alla monogamia, sarà forse questo il segreto dei 25 anni di nozze della coppia statunitense?

La coppia più longeva e più amata di Hollywood rivela il loro segreto: no alla monogamia. La decisione di avere relazioni aperte con più persone è stata la chiave di svolta nel loro rapporto.

È proprio Will a rivelare in un’intervista a GQ che è la libertà, la trasparenza e la fiducia incondizionata ad aver fortificato la loro unione. Il 53 enne statunitense puntualizza: “Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione”.

Entrambi hanno abbracciato l’idea di lasciarsi alle spalle un matrimonio convenzionale, per superare cosi la loro infelicità e sentirsi più appagati .

L’idea di una relazione aperta è maturata in Will dopo un’analisi con la sua life coach ed è ciò che gli ha permesso di superare anche la sua crisi di mezza età . La stessa Jade, ruolo di Niobe nei sequel di Matrix, ha dichiarato di essere cresciuta in una famiglia non convenzionale.

Non mancano i detrattori, ma Will replica così: “La non monogamia, che non va confusa con l’infedeltà: è il contrario dell’infedeltà, perché in questo caso si tratta di fedeltà, sincerità e lealtà”.

Anche la figlia 20enne, Willow, sembra sposare l’idea dei suoi genitori. La ragazza, infatti, si è definita “poliamorosa”, pronta insomma a superare la desueta monogamia a favore di relazioni aperte.