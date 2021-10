Romina Power: 70 anni della cantante. Non immaginereste mai con chi festeggia oggi

Romina Power e un altro cantante compiono oggi 70 anni. Due artisti celebri, nati entrambi nella giornata odierna: miti di oggi che ricoprono di diritto un posto nella storia e nella cultura

Nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951 compie oggi 70 anni Romina Power. Cantante, attrice, personaggio televisivo, legata da sempre al nostro paese. É figlia d’arte delle star hollywoodiane Tyrone Power e Linda Christian. In seguito alla morte del padre avvenuta quando era solo una bambina (1958), visse tra gli Stati Uniti e il Messico, accudita dalla nonna materna, sempre unita alla sorella Taryn.

Ha esordito nel mondo del cinema a soli 13 anni interpretando, in pochissimo tempo, numerose pellicole. Nel 1867 a Roma sul set del film “Nel Sole” conobbe un giovane cantante italiano, Albano Carrisi, e se ne innamorò perdutamente. Intrecciarono non solo la loro vita privata ma che quella lavorativa, formando un duo canoro che ancora oggi è tra i più proficui e celebri del nostro panorama musicale. Si sono sposati nel 1970 e hanno avuto quattro figli: Ylenia (nata nel 1970), Yari (1973), Cristel (1985) e Romina Iolanda Junior (1987). Ylenia scomparve, com’è tristemente noto, a cavallo tra il 1993 e il 1994 in circostanze misteriose e mai del tutto chiarite. Il rapporto con Albano Carrisi andò via via deteriorandosi fino ad arrivare a una separazione nel 1999.

Dopo l’annuncio di un ritiro dalle scene e, ovviamente, uno stop del rapporto lavorativo con Albano, i due si sono riuniti artisticamente dopo molti anni, nell’ottobre del 2013. Oggi continuano a calcare insieme i palchi più importanti del mondo. Nel 1984 hanno vinto il Festival di Sanremo con il brano “Ci sarà” e la loro canzone simbolo, “Felicità”, arrivò in seconda posizione due anni prima.

Romina Power. Un altro cantate di fama mondiale compie oggi 70 anni

