La‌ ‌Regina‌ ‌Elisabetta‌ ‌si‌ ‌è‌ ‌mostrata‌ ‌al‌ ‌mondo‌ ‌in‌ ‌una‌ ‌nuova‌ ‌versione‌ ‌inaspettata‌ ‌lasciando‌ ‌tutti‌ ‌spiazzati.‌ ‌Scopriamo‌ ‌di‌ ‌cosa‌ ‌si‌ ‌tratta.‌ ‌ ‌

Intraprendente, brillante e a caccia di soluzioni. La Regina Elisabetta ha rivestito i panni di detective, mostrandosi al mondo in una versione inedita che ha sorpreso tutti. Il suo personaggio è diventato protagonista di un nuovo romanzo in cui ha assunto così una veste inedita.

“The Windsor Knot” , in italiano “Il nodo di Windsor”, è il titolo del volume che ha trasformato la Sovrana in una detective, il cui intuito ha portato a risolvere un caso di omicidio scoppiato nel Castello dei reali. L’opera, frutto della penna di Sophia J.Bennett, mostra un volto inaspettato della Regina a cui si unisono i suoi tratti distintivi che la contraddistinguono nella realtà.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Principe Carlo, matrimonio con Camilla: retroscena sbalorditivo

Regina Elisabetta ispira un romanzo: veste i panni di detective

View this post on Instagram Un post condiviso da SJ Bennett (@sophiabennett_writer)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, lo scandalo più pesante: la Regina rabbrividisce

“Molte persone fedeli alla Regina mi hanno pregato di non citare i loro nomi”, le parole dell’autrice del romanzo che ha come protagonista la Regina Elisabetta. Grazie al supporto di molti e fonti vicine alla Sovrana, la scrittrice inglese è riuscita pagina dopo pagina ha raccontare la sua personalità per poi trasformarla in un‘investigatrice capace di risolvere un delitto avvenuto nella dimora reale.

Si tratta di un giallo molto avvincente, fotografia dalla vita e delle abitudine di Sua Maestà. Oltre all’incredibile ricerca svolta, la Bennet ha potuto contare su insider reali e sulle sue conoscente in materia di Royal Family, sua passione sfrenata. Un amore coltivato da quando era una bambina, nutrito in particolare nei confronti della Sovrana. A influenzarla all’epoca un impegno del padre, risalente al 1977, in cui prese parte della scorta reale nell’ambito del Giubileo d’argento.

Autrice di libri per bambini, membro del fondo di assistenza volto agli autori inglesi Royal Literary Fund, Sophia ha debuttato nel mondo della letteratura per adulti con il nuovo romanzo ispirato alla sua beniamina.

Nel racconto la Windsor è ritratta stufa di essere trattata con modi eccessivamente premurosi e dal carattere irriverente.

Oltre alla descrizione a tutto tondo di sua Maestà, l’autrice ha narrato i dettagli del Castello di Windsor, anche se molte delle sue stanze, ricche di storie e ricordi, rimangono sconosciute e inarrivabili. Tra queste la camera da letto della Sovrana, da sempre top secret.