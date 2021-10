Salernitana-Genoa le pagelle e il tabellino del match

Le pagelle e il tabellino di Salernitana-Genoa, gara valevole per la settima giornata di campionato di Serie A, appena terminata

La Salernitana è chiamata a vincere dopo aver totalizzato solo un punto in classifica ma sono soprattutto gli ospiti a fare la partita nei minuti inziali. Il Genoa si è reso pericoloso in particolare al 24′ con un’azione personale di Kallon che in area favorisce l’inserimento di Bianchi. L’attaccante tocca il pallone ma non c’è nessun compagno per il tap-in vincente.

Al 32′ bello squillo di Gagliolo che tira al volo dopo un assist in rovesciata di Mamadou Coulibaly, palla alta di poco. Due minuti dopo è ancora Salernitana: Kastanos si fa trovare tra le linee, punta la difesa e tira, Sirigu respinge, arriva Ribery che calcia male.

In chiusura di primo tempo c’è il tentativo di Bianchi, che controlla e tira da fuori area, la sua palla sfiora il palo esterno della rete.

Salernitana-Genoa, le pagelle e il tabellino

La seconda frazione di gioco inizia con i granata all’attacco che ci provano con Kastanos, il cipriota si coordina bene e calcia, Sirigu c’è.

Al 63′ Kallon calcia un’ottima palla verso la porta, sporcata però da una deviazione della difesa di casa. Al 66′ si sblocca la partita con Djuric che segna di testa dopo il perfetto corner di Kastanos dalla bandierina.

Al 72′ Di Tacchio riceve da Bonazzoli e calcia dalla sinistra prendendo in pieno il palo. All’83’ Cambiaso recupera una palla incredibile per Ghiglione che fa partire un tiro-cross ma nessuno la butta dentro. Nei minuti finali c’è un assedio del Genoa che cerca con tutte le forze il pareggio ma la Salernitana si difende come può con l’aiuto di uno straordinario Belec. Il risultato finale è 1-0.

Salernitana, 4-3-1-2: Belec 7; Gyomber 6, Strandberg 6,5, Gagliolo 5,5, Ranieri 5,5 (82′ Jaroszynski 6) ; Coulibaly M 5,5 (46′ Obi 6), Coulibaly L 6 (37′ Di Tacchio 6), Kastanos 6,5; Ribery 6; Simy 5,5 (61′ Djuric 7), Gondo 5,5 (61′ Bonazzoli 6). All. Castori 6,5.

Genoa, 3-4-1-2: Sirigu 6; Maksimovic 5,5, Bani 6, Criscito 6 (62′ Ghiglione 6); Sabelli 6,5 (57′ Fares 6), A. Touré 5,5 (73′ Pandev 6), Badelj 6, Cambiaso 6; Rovella 6,5; Kallon 6, Bianchi 6 (57′ Ekuban 5,5). All. Ballardini 5.5.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti: 66′ Djuric (S)

Ammoniti: 75′ Maksimovic (G), 84′ Cambiaso (G), 89′ Gyomber (S)

Migliore in campo: Belec

Con questo successo gli uomini di Castori ottengono la prima vittoria della stagione e salgono a quota 4 punti in classifica. Il Genoa si ferma a 5.