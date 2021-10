Sonia Bruganelli ieri sera era incantevole al GF Vip, eleganza incredibile – FOTO

La bella Sonia Bruganelli ha condiviso su instagram una foto della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, semplicemente bellissima

Sonia Bruganelli ha condiviso su instagram una foto in cui è bellissima con indosso un tailleur bianco ieri sera in prima serata al Gf Vip. La sua eleganza e bellezza ha conquistato tutti. Tuttavia molti utenti sono indignati con lei a causa della scelta di rendere immune Soleil ieri sera perché l’avrebbero votata tutti in casa, a causa dei suoi ultimi comportamenti molto discutibili.

Minacce e odio nei confronti di Sonia Bruganelli per il suo ruolo al GF Vip

La moglie di Paolo Bonolis non è molto benvoluta dal pubblico del Grande Fratello Vip, già normalmente la Bruganelli non è un personaggio apprezzato a causa della sua poca empatia. Nel suo ruolo di opinionista al Grande Fratello sta ricevendo ancora più odio del normale, sopratutto per le sue scelte. Ieri sera ha scelto nuovamente di salvare Soleil Stasi, che al momento è un personaggio poco apprezzato sia dal pubblico che dagli inquilini della casa. Il motivo è che in questi ultimi giorni ha scatenato una bufera la Stasi a causa di alcune dichiarazioni offensive nei confronti degli altri concorrenti. Ha usato il termine ignorante per definire Sammy Youssef che è un modello egiziano. Il ragazzo si è offeso perché purtroppo non ha avuto la possibilità di studiare da piccolo e quindi se sbaglia qualche parola o non capisce alcune cose si sente in difetto.

Un altro episodio invece riguarda Ainett Stephens, alla quale la Stasi ha riferito le parole “Smettetela di urlare sembrate delle scimmie”. Essendo la Stephens di colore ha preso il commento come una chiara evidenza di razzismo nei suoi confronti. Nei giorni seguenti la Stasi ha provato a chiarire chiedendo scusa per i termini usati e spiegando che non era sua intenzione insultare nessuno. La giovane è finita in lacrime consolata dall’ex Gianmaria Antinolfi. Per questi motivi il pubblico sostiene che la Bruganelli non avrebbe dovuto salvare Soleil per far sì che tutti potessero votarla. Ecco alcuni commenti scritti sotto alla foto della Bruganelli:”Pessima sotto tutti i punti di vista. Non c’è una cosa che esce dalla tua bocca che io possa condividere. Venduta, Tolgo subito il segui. Vergognosa”.

Altri fanno leva sui commenti detti dalla Stasi:“Il razzismo per capirlo bisogna viverlo. Esattamente come il lutto, la disabilità e tante altre vicessitudini. Sono dispiaciuta per Ainett”. Insomma al momento la Bruganelli non ha il favore del pubblico, chissà se riuscirà a fargli cambiare idea riguadagnandosi la fiducia-