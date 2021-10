Giulia Salemi ha avuto qualcosa da ridire in seguito all’esibizione del fidanzato Pierpaolo Pretelli a “Tale e Quale Show”

Si è conclusa anche la terza puntata di Tale e Quale Show che ha visto trionfare Dennis Fantina nei panni di Michele Zarrillo. Il preferito del pubblico, votato tramite i social, è stato invece Pierpaolo Pretelli che ha portato in scena una rivisitazione di Achille Lauro con “Me ne frego“. In seguito alla sua esibizione e in particolare ai voti della giuria e dei concorrenti stessi, la fidanzata Giulia Salemi ha espresso il suo disappunto.

Votazioni Tale e Quale Show: Giulia Salemi non ci sta

Tra i mille progetti che la vedono impegnata Giulia Salemi trova sempre il tempo di seguire il fidanzato Pierpaolo Pretelli nella sua esperienza a “Tale e Quale Show“. La showgirl non manca di mostrare pubblicamente il suo supporto e di sottolineare quanto sia fiera dei suoi successi.

Ogni settimana non perde occasione per commentare le esibizioni del compagno e lo ha fatto anche nel corso della terza puntata. Il concorrente del talent ha sorpreso ed entusiasmato il pubblico con la sua interpretazione del brano di Lauro, ricreando la tanto discussa esibizione dell’artista al Festival di Sanremo.

Se i social -trainati dal forte seguito di Pretelli- lo hanno premiato, lo stesso non si può dire della giuria e dei suoi compagni d’avventura. La preferenza data ad altri ha scatenato Giulia Salemi che tramite il suo account Twitter si è lasciata andare ad alcuni commenti in merito. Dapprima esprimendo la sua perplessità sulle modalità di voto dei giurati e dei concorrenti -cancellando successivamente il tweet- poi al termine della puntata.

“Ho appena visto i punteggi….“, scrive accompagnando queste parole a un emoji che alza gli occhi al cielo. Pierpaolo si è classificato quinto nella classifica finale ma secondo la fidanzata avrebbe meritato senza dubbio il podio. Podio che ha visto salire invece Dennis Fantina, Stefania Orlando -nelle vesti di Mina- e Deborah Johnson che ha ottenuto il terzo posto dopo la sua interpretazione di Amii Stewart.

Il supporto di Giulia Salemi non tarda comunque ad arrivare e nonostante la quinta posizione il messaggio diretto al fidanzato non lascia dubbi: “Per noi hai vinto tu! Ogni puntata sempre meglio, siamo tutti fieri di te“.