Torino-Juventus, le pagelle, il tabellino e il risultato del derby andato in scena in questo sabato di campionato.

La Juventus, dopo un pessimo inizio di campionato (pareggio con Udinese e sconfitta contro Empoli e Napoli), sta cercando di rimettersi in corsa e ha già raccolto alcune importanti vittorie anche senza brillare. I bianconeri sono lontani dalla loro forma perfetta e stanno ancora vivendo un periodo di assestamento dopo l’addio del fenomeno Cristiano Ronaldo.

In Champions League, invece, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha già collezionato 6 punti in due partite, battendo prima il Malmoe e poi il Chelsea (vittoria di prestigio arrivata contro la detentrice della Champions League). Prima della sosta per le Nazionali, arriva il difficile derby contro il Torino. I granata sono una squadra sicuramente diversa rispetto alle ultime annate, anche senza il leader Belotti. La partita è piuttosto bloccata: la Juve ha ovviamente in mano il pallino del gioco e domina il dato del possesso palla. I bianconeri sono spesso imprecisi e sbagliano anche gol facili. Nel secondo tempo, quando sembra ormai vicino lo 0 a 0, Manuel Locatelli accoglie un passaggio di Chiesa e trafigge Milinkovic-Savic. Tre punti d’oro per la formazione di Allegri in questo durissimo derby: la classifica, finalmente, comincia a migliorare.

Torino-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Zima 5.5, Bremer 5.5, Rodriguez 6; Singo 5.5, Lukic 6, Pobega 5.5, Aina 5.5; Mandragora 5.5, Brekalo 6; Sanabria 5. All. Juric

JUVENTUS (4-4-1-1): Szczesny 6; Danilo 6, De Ligt 6.5, Chiellini 6.5, Alex Sandro 6, Bernardeschi 6, McKennie 5.5, Locatelli 7.5, Rabiot 5.5; Kean 6, Chiesa 7. All. Allegri​

RETI: 86′ Locatelli (J)

Ammoniti: Singo (T),

La Juventus, dopo la sosta per la Nations League, giocherà contro la Roma allo Stadium. Il Toro, invece, proverà a riscattarsi sfidando il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.