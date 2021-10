“Muoio d’amore” Wanda Nara, il vestito non contiene il lato A esplosivo: stellare – FOTO

Wanda Nara ha condiviso da poco una foto su Instagram in cui appare in tutto il suo splendore vestita con un abito che non contiene le sue generose forme

La procuratrice sportiva Wanda Nara ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare con un bellissimo abito verde della nota casa di moda “Fendi“.

Nonostante il fatto che Mauro Icardi (ex giocatore dell’ Inter) e sua moglie siano andati via dal Belpaese i fan della coppia continuano a seguirli con affetto.

Gli affezionatissimi tifosi dell’attaccante continuano ancora ad ammirare le sue gesta tecniche tra le fila del Paris Saint Germain. Mentre i follower di sua moglie affollano sempre il profilo Instagram dell’argentina con like e commenti di ogni sorta.

Wanda Nara, la foto con la tutina che non contiene le forme

Wanda ha condiviso la sua foto probabilmente prima di immergersi con il suo “Maurito” nella magica notte parigina. Nella capitale francese, a differenza dell’Italia, le temperature si sono abbassate e la showgirl ha deciso di prevenire il freddo con una giacca lunga blu particolarmente pesante ma comunque molto elegante.

Il dettaglio notato da molti fan però non riguarda il suo soprabito ma le trasparenze della tutina della loro beniamina e la scollatura abbondante che renderà dolci i sogni di molti di loro.

Nella didascalia al suo scatto la bella agente sportiva ha scritto in lingua spagnola: “Quando ho incontrato una ragazza di buone maniere e con tanti follower sui social. Andava tutto bene in generale, fino a quando non si è rivelata pericolosa. Un giorno mi ha detto: ‘Guarda che non esci così con quei vestitini come il garage’, riferendosi alla sua amicizia con il noto marchio Fendi.

La Nara è ormai un personaggio noto e sempre impeccabile vestita ogni volta con abiti molto eleganti e con molta probabilità sta ripensando il suo guardaroba per renderlo ancora più alla moda.