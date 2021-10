Il velivolo è precipitato a San Donato, a Milano. 8 vittime, tutti gli occupanti dell’ultraleggero: tra queste c’è anche un bambino.

Fiamme alte e una colonna di fumo nella zona della metropolitana a San Donato, nella zona sud-est di Milano. Secondo i testimoni, sarebbe caduto un piccolo aereo. #SanDonato pic.twitter.com/nB0vGgVMvO — Rassegnally (@rassegnally) October 3, 2021

Tragedia nel milanese nel primo pomeriggio di domenica 3 ottobre. Lo ha riferito Milano Today: un aereo da turismo si è schiantato nel comune di San Donato, nella zona sud est di Milano, intorno alle 13:00. Secondo quanto si apprende dalla fonte locale, l’aeromobile da turismo è precipitato su un edificio in ristrutturazione. La struttura, fortunatamente vuota, era adibita a uffici e parcheggi per bus. L’incendio conseguente all’impatto ha letteralmente travolto l’intera palazzina e i veicoli posteggiati al suo interno. Il bollettino è drammatico: tra le vittime c’è anche un bambino.

Incidente a San Donato: morti tutti gli occupanti

Ancora mezzi dei Vigili del fuoco e della polizia di Milano in via Marignano, nei pressi della stazione della metropolitana di San Donato, per la catastrofe dell’ultraleggero. L’ultimo aggiornamento conferma la tragedia: altri due morti si aggiungono ai sei inizialmente contati. Il bilancio complessivo sale a 8 decessi, tutti gli occupanti del velivolo privato. La palazzina di due piani in via 8 ottobre 2001, angolo via Marignano, vicinissima alla sede dell’Eni di San Donato e al capolinea della metropolitana gialla di Milano, è stata in breve tempo avvolta dalle fiamme.

Il volo, partito dalla Sardegna con destinazione Milano, è precipitato intorno alle ore 13:00 con a bordo sei passeggeri e due membri dell’equipaggio. Secondo i primi elementi i passeggeri erano francesi: tra loro c’era anche un bambino. Immagini e video condivise sui principali social networks mostrano la struttura multiparcheggio oscurata da nubi di fuoco e fumo. I residente locali confermano di aver udito prima un forte tonfo; poi, l’esplosione innescata dalla violenza dell’impatto. Insieme ai vigili del fuoco e agli agenti di Polizia, sul posto sono accorsi anche i carabinieri, il personale di Areu 118, coadiuvati dall’elisoccorso, automedica e 5 ambulanze.

Il velivolo è un un PC-12: aereo leggero executive monomotore, monoplano ad ala bassa, prodotto dalla società svizzera Pilatus Aircraft.

Fonte Milano Today