Alessandra Celentano e Veronica Peparini, lite furiosa in studio: “Ridicola”

Alessandra Celentano e Veronica Peparini si scontrano durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi: Mirko viene eliminato per sempre dalla scuola

Scontro acceso tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda. Tutto è cominciato a causa di una sfida che riguarda Mirko, il ballerino che Alessandra ha voluto fortemente nella scuola a causa della sua tragica storia familiare. Ha voluto regalargli una possibilità di vita, un mese di studio gratis per poter migliorare e dimostrare il suo talento. Purtroppo questa possibilità gli è stata tolta una settimana di quanto previsto a causa di Veronica.

Amici 21, Alessandra Celentano e Veronica Peparini si scontrano duramente in puntata

Mirko oggi durante la puntata ha lottato duramente per riavere indietro la sua maglietta, ma il suo momento di pace è durato pochi minuti perché successivamente Veronica Peparini ha affermato di voler continuare la sua lotta per far entrare Dario, un ballerino in cui lei crede fortemente, nella scuola. Così è stato deciso di fare una sfida immediata dove Mirko ha perso definitivamente la maglia, ed è stato dunque cacciato nella scuola. A questo punto, Alessandra ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa: “Ora lo posso dire: ho trovato questa sfida ridicola. Nessuno di loro due era pronto per farla. Che ti costava aspettare un’altra settimana?”. Veronica ha risposto a tono, dicendo che lei stava soltanto prendendo in giro Mirko e che alla fine lo avrebbe comunque cacciato via come ha fatto con tanti altri ragazzi in passato.

Mirko alla fine ha ringraziato la docente per aver creduto in lei, la Peparini ha invece affermato: “Non potete farmi sentire in colpa per questo, io sto facendo solo il mio lavoro“.