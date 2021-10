“Innamorato di te da 20 anni”, Alessia Mancini fa breccia con un abito di lustrini. Vitino da vespa e corpetto strizzatissimo – FOTO

La showgirl per un evento benefico che si è svolto ieri sera ha scelto un abito nero lungo firmato Laura Biagiotti, tanta seduzione allo stato puro.

L’ex volto di “Non è la Rai” fa ancora sognare molti italiani a distanza di anni, una femminilità la sua che sembra crescere con il passare del tempo. Alessia Mancini è anche mamma bis di Mya e Orlando dopo il matrimonio con Flavio Montrucchio, una vera stella che brilla e fa impazzire.

“About last night 📸 Un evento organizzato col cuore dalla @fvm_official. Special thanks to @lavinia_biagiotti. Una splendida padrona di casa ❤️”. Scrive la conduttrice e showgirl nella didascalia che accompagna il doppio selfie allo specchio che ha catturato prima dell’evento organizzato presso il Marco Simone Golf & Country Club poco fuori Roma dalla Fondazione Vialli e Mauro a cui hanno partecipato anche Serena Rossi e Roberto Mancini.

Alessia Mancini fa innamorare, che fisico pazzesco da dea

Alessia per l’occasione ha indossato un meraviglioso abito di Laura Biagiotti nero fino ai piedi e tempestato di microcristalli, cintura in vita per enfatizzare il suo punto vita da vespa e spalline sottili a reggere il seno rigoglioso che è esploso in tutta la sua meravigliosa grazia seduttiva. Capelli liscissimi e smoky eyes molto pronunciato per il suo viso da bambina solare e spensierato.

Ecco come hanno reagito i suoi fan a tale visione: “Meravigliosa! Sempre fine Alessia! Una donna educata e per bene (come poche aggiungo)”, “Innamorato di te da 20 anni, e più passa il tempo e più diventi bella e affascinante senza mai essere volgare. Perfetta”.

I commenti – soprattutto da parte di donne – sono centinaia e proseguono nell’ammirare le sue immense doto come professionista e donna bellissima: “Una favola… 👏”, “Sempre impeccabile e bellissima. Complimenti davvero 😍”.