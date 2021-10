Terrificante incidente: morti due ragazzi di 18 anni, tre feriti

Due ragazzi di 18 anni sono morti e tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sulla Pontina, ad Aprilia (Latina).

Due morti e tre feriti, questo il terrificante bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Pontina nel territorio di Aprila, in provincia di Latina. Stando alle prime informazioni, un’auto con a bordo quattro ragazzi, tre 18enni ed un giovane di 17 anni, per cause ancora da determinare, si è schiantata contro un manufatto di cemento e, finita al centro della carreggiata, è stata centrata da un’altra vettura. Coinvolto nel sinistro anche un terzo veicolo.

Aprilia, terrificante incidente sulla Pontina: morti due ragazzi di 18 anni, tre feriti

Spaventoso incidente stradale questa mattina, domenica 3 ottobre, sulla Pontina, all’altezza di Aprilia (Latina). Due 18enni hanno perso la vita, mentre tre persone, di cui due ragazzi sono rimasti feriti.

Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione locale di Latina Today, le due vittime viaggiavano a bordo di un’auto, una Volkswagen Polo, insieme ai due giovani rimasti feriti. Improvvisamente, il conducente della Polo ha perso il controllo della vettura che è finita prima contro un manufatto di cemento e, dopo essersi ribaltata più volte, al centro della carreggiata.

A quel punto, è sopraggiunta una Ford Fiesta, condotta da un uomo, che ha centrato l’auto. Nell’impatto due giovani sono stati sbalzati dall’abitacolo, uno dei quali è stato trascinato da un Nissan Qashqai in transito.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Nulla da fare per le due vittime, mentre gli altri due giovani ed il conducente della Fiesta sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Illesi, invece, riferisce la redazione di Latina Today, le persone a bordo della Nissan.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi per risalire all’esatta dinamica dello scontro e accertare le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo al conducente della Polo.