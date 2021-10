Atalanta-Milan le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Atalanta-Milan, posticipo della settima giornata di Serie A, appena terminato

La gara si anima subito, dopo 28 secondi il Milan è sotto porta con Calabria a tu per tu con Musso, che gli chiude lo specchio sul primo tiro ma poi si fa infilzare dallo stesso difensore. Avvio da brividi per la squadra di Pioli.

La reazione dell’Atalanta arriva al 13′ Zapata fa una magia su Kjaer e calcia, Maignan respinge, Malinovskyi ci prova in scivolata ma arriva Tomori che salva. I padroni di casa insistono in più occasioni per una partita spumeggiante fin dal calcio d’inizio.

Ma sono i rossoneri a tre minuti dalla fine della prima frazione di gioca a segnare con Tonali che ruba palla a Freuler e con il piattone trafigge Musso.

Atalanta-Milan, le pagelle e il tabellino

Il secondo tempo è iniziato sulla scia del primo con le due squadre molto veloci e capaci di offrire al pubblico di Bergamo continue azioni da gol sia da un lato che dall’altro. Al 60′ Rebic crossa per Saelemaekers che di testa ci prova ma Musso respinge.

Al 72′ c’è un bel triangolo tra Rebic, Tonali e Saelemaekers ma de Roon salva in angolo. Passano sei minuti e Hernandez galoppa verso l’area avversaria, offre a Leão, che fa partire un bolide su cui Musso nulla può. All’85 fallo di mano area di Messias, rigore per l’Atalanta: Zapata dal dischetto non sbaglia. Al 94′ Zapata serve un delizioso assist per Pasalic che sigla la rete del definitivo 2-3.

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Djimsiti 5,5, Demiral 6 (46′ Koopmeiners 6), Palomino 4,5; Zappacosta 6, de Roon 5,5, Freuler 5 (87′ Pasalic 6,5), Mæhle 5,5 (56′ Muriel 5,5); Malinovskyi 6 (56′ Ilicic 6), Pessina 6 (24′ Pezzella 6); Zapata 6,5. All.: Gasperini 6.

Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 7, Tomori 7, Kjær 7, Hernández 7 (80′ Touré 6); Tonali 8 (80′ Bennacer 6), Kessie 7; Saelemaekers 6,5, Díaz 6 (73′ Messias 6), Leão 7 (90′ Pellegri s.v.); Rebic 6,5. All.: Pioli 7.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Reti: 1′ Calabria (M), 42′ Tonali (M), 78 Leão (M), 86 Zapata (A), Pasalic (A)

Ammoniti: 40′ de Roon (A), 42′ Brahim Diaz (M), 52′ Tomori

Migliore in campo: Tonali

Con questa partita il Milan sale a quota 19 punti al secondo posto sotto al Napoli capolista mentre l’Atalanta si ferma a 11 punti.