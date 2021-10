E’ una bellezza fuori dal comune quella della conduttrice Roberta Morise. In una parentesi di divertimento, il suo diverrà uno spettacolo “incandescente”.

La carismatica artista canora, conduttrice e modella classe 1986, Roberta Morise, è finalmente approdata in Sicilia in compagnia di alcuni suoi cari amici. La showgirl di origini calabresi si è fin sa subito dimostrata preda di un meraviglioso entusiasmo. Infatti, dopo aver documentato le allettanti attività svolte in queste ultime ore, Roberta è poi divenuta protagonista di un singolare quadro.

Il teatrino verrà subito definito “rovente” dal suo pubblico, e prenderà vita nei pressi di una mitica località dell’isola sicula. La conduttrice di “Easy Driver”, “I Fatti Vostri” ed “I Migliori Anni”, ha poi desiderato impiegare le sue rimanenti energie per concedersi una tappa nel suggestivo e turistico borgo di Marzamemi.

Roberta Morise è bellezza rovente in una parentesi di divertimento: “se avessi saputo…”

Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

“Siculissimi“, o anche “mai così sicuri“. E’ con tale divertente allusione e grazie all’aggiunta di un caloroso benvenuto, che gli ammiratori e le ammiratrici della soubrette vorranno accogliere quest’ultima immagine condivisa su Instagram da Roberta nella tarda serata di ieri.

Il bellissimo scatto di gruppo, che ben mette in risalto le varie sfumature del tramonto, oltre che i sorrisi partecipi dei suoi affiatati soggetti, pare sia stato realizzato in Via Minerva. Ovvero un amabile scorcio del luogo e ben presto riconosciuto fra i commenti ricevuti all’istantanea. Ad intraprendere tale scoperta si cimenterà senza sforzo uno dei più fedeli fan dell’artista, localizzandolo con più precisione il rifugio di spensieratezza di Roberta in quel dell’Isola di Ortigia.

Per concludere in altrettanta bellezza, la cantante di “E’ soltanto una favola“, continuerà ad essere soggetta ad una brillante e soddisfacente standing ovation. “Bella Ortigia…“, aggiungerà con una considerazione un altro fan di Roberta. “Se avessi saputo…“, sembrerebbe alludere: “forse ti avrei raggiunto”, ma soprattutto: “sei stupenda come sempre“.