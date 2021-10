“Una FOTO…insolita”, Belen come non l’avete mai vista. I fan non si trattengono: “Bona”

Belen Rodriguez torna sui social con una coppia di scatti che fa venire l’acquolina in bocca: piovono likes per la showgirl

“Tú sí Que Vales” si riconferma il programma campione d’ascolti del sabato sera. Anche in questo primo weekend di ottobre, il talent show ideato da Maria De Filippi batte la concorrenza di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80”, guadagnando il 25,5% di share. Merito del format che, ormai da molti anni, si rivela vincente e di sicura presa, ma anche della bravura della conduttrice Belen Rodriguez. Fin dalla prima edizione, la showgirl argentina si è dimostrata una padrona di casa impeccabile.

Sui social, la modella continua ad entusiasmare i suoi fan proponendosi in vesti ogni volta differenti. Gli ultimi due scatti apparsi su Instagram, tuttavia, la ritraggono in una versione indubbiamente inedita. I fan, che non l’avevano mai vista così, si sono divisi.

Belen Rodriguez come non l’avete mai vista. I fan non si trattengono – FOTO

Il fascino di Belen Rodriguez è intramontabile, come i suoi followers hanno modo di constatare attraverso gli scatti di Instagram. La showgirl, che dal 2014 è al timone di “Tú sí Que Vales”, non manca di stupire i telespettatori di Canale Cinque con i suoi look provocanti e da standing ovation. Anche sui social, l’argentina non si tira indietro dall’esibire le proprie curve da urlo, che incanterebbero chiunque. L’ultimo post di Belen, tuttavia, mostra qualcosa di assolutamente inaspettato agli occhi dei fan.

La Rodriguez, nella coppia di foto pubblicate, indossa una tuta di pelle lunga, con un pantalone che arriva fino alla caviglia. I fan rimangono di stucco quando si accorgono che Belen, questa volta, ha deciso di non scoprire neanche una minima porzione del suo corpo. Le proteste, ovviamente, non potevano mancare. “Una foto…insolita“: questa la lamentela di un utente.

I complimenti, tuttavia, superano di gran lunga i commenti negativi. La showgirl, statuaria e imperturbabile, non ha bisogno di pose seducenti né di outfit a luci rosse per dare sfoggio della propria sensualità.