Bologna-Lazio: le pagelle e il tabellino della sfida

Triplice fischio allo stadio Dall’Ara, dove si è conclusa Bologna-Lazio, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Il Bologna batte 3-0 la Lazio nel lunch match della settima giornata di campionato in scena allo stadio Renato Dall’Ara. La partita si sblocca dopo soli 14 grazie ad una straordinaria rete di Barrow: l’attaccante rossoblù, da posizione defilata si sistema il pallone e insacca il pallone all’incrocio dei pali con un destro a giro che non lascia scampo a Reina. I biancocelesti incassano il colpo ed il Bologna ne approfitta raddoppiando tre minuti più tardi: calcio d’angolo battuto da Barrow, Theate svetta in area e mette il pallone in fondo al sacco.

Nella seconda frazione, al 68′, i padroni di casa fanno tris grazie ad Hickey. L’esterno, servito da Barrow, scarta un avversario e calcia dal limite rasoterra, Reina non trattiene ed il pallone finisce alle sue spalle. A 13 minuti dalla fine, i biancocelesti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Acerbi che viene mandato negli spogliatoi per proteste.

Bologna-Lazio: il tabellino e le pagelle dell’incontro

Grazie alla vittoria contro i biancocelesti, la squadra di Mihajlovic sale a quota 11 punti in classifica agganciando al quinto posto proprio la Lazio, la Juventus, che ieri ha battuto il Torino nel derby della Mole, e l’Atalanta, impegnata nel posticipo di questa sera contro il Milan.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Soumaoro 6, Medel 6,5, Theate 7,5; De Silvestri 6,5, Dominguez 6,5, Svanberg 6,5, Hickey 7 (88′ Bonifazi s.v.); Soriano 6,5, Barrow 8 (88′ Vignato s.v.); Arnautovic 6,5 (85′ Santander s.v.). A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Orsolini, Sansone, Olsen, Mbaye, van Hoojidonk, Cangiano. Allenatore: Sinisa Mihajlovic 6,5.

Lazio (4-3-3): Reina 4,5, Marusic 5,5, Luiz Felipe 5, Acerbi 4,5, Hysaj 5 (59′ Lazzari 5,5); S. Milinkovic Savic 5,5 (59′ Basic 5,5), Leiva 5 (71′ Cataldi 5,5), Luis Alberto 5 (71′ Akpa Akpro 5,5); Pedro 5,5, Muriqi 5 (80′ Patric s.v.), Felipe Anderson 5,5. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Escalante, Romero, S. Radu, Moro, Andre Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri 5,5.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia.

Reti: 14’ Barrow (B), 17’ Theate (B), 68′ Hickey (B).

Ammoniti: 52′ S. Milinkovic Savic (L), 53′ Soumaoro (L), 67′ Pedro (L), 75′ Lazzari (L), 76′ Acerbi (L), 90’+3 Luiz Felipe (L).

Espulsi: 77′ Acerbi (L).

Note: 1′ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Barrow (B).

Il Bologna, dopo la sosta prevista per dar spazio alle Nazionali, sfiderà l’Udinese in trasferta, gara in programma domenica 17 ottobre alle 15. Big match per la Lazio che, alla ripresa dei giochi, sabato 16 ottobre, ospiterà l’Inter allo stadio Olimpico.